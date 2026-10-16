Ανώγεια: Στρατηγική σύσκεψη για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας στον Ψηλορείτη

Με στόχο την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής οικονομίας και τον συντονισμό των αναπτυξιακών εργαλείων της ορεινής Κρήτης, πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αργυρώς Ζέρβα, συνοδευόμενης από υψηλόβαθμα στελέχη της Γραμματείας.



Στο πλαίσιο αυτό, έλαβε χώρα ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε.», με ισχυρή θεσμική εκπροσώπηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μιχάλης Σαρρής. Από πλευράς της Αναπτυξιακής Εταιρείας, παρόντες ήταν ο Διευθυντής κ. Δημήτρης Παττακός καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του οργανισμού.





Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πορεία υλοποίησης του ιδιαίτερα επιτυχημένου προγράμματος LEADER, καθώς και ο ευρύτερος αναπτυξιακός σχεδιασμός που εφαρμόζει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα η «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε.» εδώ και πολλά χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη.

Η κ. Αργυρώ Ζέρβα, κατά την τοποθέτησή της, εξήρε το έργο της Αναπτυξιακής Εταιρείας και τη διαδημοτική συνεργασία, τονίζοντας ότι το μοντέλο διοίκησης αποτελεί πρότυπο για την ορθή αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων. Υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη του Υπουργείου σε πρωτοβουλίες που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα στην ορεινή Κρήτη, ενώ συζητήθηκαν οι νέες προοπτικές και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που διανοίγονται μέσω των ενωσιακών πόρων για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Από την πλευρά τους, οι Δήμαρχοι, ο Αντιπεριφερειάρχης και η διεύθυνση της «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε.» παρουσίασαν αναλυτικά τα πεπραγμένα και τα τρέχοντα έργα, επισημαίνοντας την ανάγκη για συνεχή απλοποίηση των διαδικασιών και ενίσχυση των ορεινών δήμων, ώστε τα οφέλη των προγραμμάτων να φτάνουν άμεσα και αποτελεσματικά στους τοπικούς παραγωγούς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής.





Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, με όλες τις πλευρές να ανανεώνουν τη δέσμευσή τους για στενή συνεργασία με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Ψηλορείτη και την αναβάθμιση των υποδομών της ευρύτερης περιοχής.

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