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Η γοητεία των λαϊκών εκφράσεων: Τι σημαίνει τελικά ο "μπουχός";

ΒΙΒΛΙΟ
clock 18:42 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην πλούσια δεξαμενή της λαϊκής ελληνικής γλώσσας, υπάρχουν λέξεις που καταφέρνουν να κλείνουν μέσα σε λίγες συλλαβές ολόκληρες εικόνες. Μία από αυτές είναι και ο «μπουχός» (ή μποχός), μια λέξη με βαθιές ρίζες στην καθημερινότητα της παλιάς ελληνικής υπαίθρου, η οποία επιβιώνει μέχρι σήμερα κυρίως μέσα από μεταφορικές εκφράσεις.



Κυριολεκτικά, ο μπουχός είναι ο κουρνιαχτός, δηλαδή το πυκνό σύννεφο σκόνης που σηκώνεται στον αέρα. Το συναντάμε κυρίως σε χωματόδρομους, όταν φυσάει δυνατός άνεμος ή όταν περνούν με ταχύτητα οχήματα, κοπάδια ζώων και άνθρωποι.

ΜΠΟΥΧΟς

Αν και οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι περιόρισαν την εμφάνιση του κυριολεκτικού μπουχού, η λέξη παραμένει ζωντανή στη μεταφορική της χρήση.

Η φράση «έγινε μπουχός» είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες στην καθομιλουμένη και σημαίνει ότι κάποιος εξαφανίστηκε ξαφνικά, έγινε άφαντος ή έφυγε τρέχοντας.

Η μεταφορά είναι εξαιρετικά παραστατική: κάποιος τρέχει τόσο γρήγορα για να ξεφύγει, που το μόνο που προλαβαίνει να δει κανείς πίσω του είναι το σύννεφο της σκόνης που σήκωσαν τα βήματά του.

Λέξεις όπως ο μπουχός αποδεικνύουν τη δυναμική της ελληνικής γλώσσας να μετατρέπει τις εικόνες της φύσης και της καθημερινής ζωής σε ζωντανές, εκφραστικές μεταφορές που αντέχουν στον χρόνο.

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