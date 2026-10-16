Εργασιακός εκφοβισμός: Όταν οι προσβολές γίνονται καθημερινότητα

Η εργασιακή πίεση, οι προσβλητικές συμπεριφορές και οι αναίτιες επιθέσεις είναι αρκετά για να αναδείξουν ένα ζήτημα που δεν μπορεί να παραμένει στη σιωπή. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αισθάνεται απροστάτευτος στον χώρο όπου καθημερινά προσφέρει τη δουλειά του.

Η εργασία δεν είναι μόνο υποχρεώσεις, deadlines και επαγγελματικοί στόχοι. Είναι, πάνω απ’ όλα, ένας χώρος στον οποίο κάθε άνθρωπος δικαιούται να αισθάνεται ασφαλής, να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του σε ένα περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν η καθημερινότητα στη δουλειά μετατρέπεται σε πηγή ψυχολογικής πίεσης; Όταν τα υποτιμητικά σχόλια, οι φωνές και οι αναίτιες επιθέσεις επαναλαμβάνονται, δημιουργώντας ένα κλίμα εχθρότητας που επηρεάζει τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή ενός εργαζομένου;

Ο εργασιακός εκφοβισμός δεν είναι μια απλή διαφωνία μεταξύ συναδέλφων . Είναι μια κατάσταση που, όταν επαναλαμβάνεται και ξεπερνά τα όρια της επαγγελματικής συμπεριφοράς, μπορεί να πλήξει την αυτοπεποίθηση, την ψυχολογία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου που τη βιώνει.

Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να είναι συνεπής, να αναγνωρίζει τα λάθη του, να δέχεται την εποικοδομητική κριτική και να προσπαθεί να βελτιώνεται. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οφείλει να ανέχεται προσβολές, φωνές ή συμπεριφορές που τον κάνουν να αισθάνεται ότι δεν αξίζει τον στοιχειώδη σεβασμό.

Η επαγγελματική κριτική είναι θεμιτή και αναγκαία. Η προσωπική επίθεση, αντίθετα, δεν αποτελεί μέσο διόρθωσης ούτε τρόπο διοίκησης. Η διαφορά είναι ξεκάθαρη και δεν θα έπρεπε να χρειάζεται διαρκώς υπενθύμιση.

Ιδιαίτερα προβληματικό είναι όταν τέτοιες συμπεριφορές δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά επαναλαμβάνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν ένας εργαζόμενος αισθάνεται καθημερινά πίεση και εχθρότητα, η ανάγκη για ουσιαστική παρέμβαση γίνεται επιτακτική.

Ασφαλώς, κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει προσωπικές δυσκολίες, οικογενειακά προβλήματα ή ζητήματα υγείας. Αυτές οι συνθήκες απαιτούν κατανόηση και ανθρωπιά. Δεν δικαιολογούν, ωστόσο, την προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στους άλλους. Τα προσωπικά προβλήματα δεν μπορούν να μετατρέπονται σε βάρος των συναδέλφων.

Σε μια επαγγελματική επιχείρηση, και ιδιαίτερα σε ένα μέσο ενημέρωσης που έχει δημόσιο ρόλο και απευθύνεται καθημερινά στην κοινωνία, ο σεβασμός πρέπει να αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας . Η ευθύνη της διοίκησης δεν περιορίζεται στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, αλλά περιλαμβάνει και τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Η σιωπή δεν αποτελεί πάντα λύση. Όταν ένας εργαζόμενος επιλέγει να μιλήσει ανοιχτά για όσα βιώνει, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επιδιώκει σύγκρουση. Μπορεί απλώς να ζητά προστασία, δικαιοσύνη και μια ευκαιρία να κάνει τη δουλειά του χωρίς φόβο και ψυχολογική εξάντληση.

Ο σεβασμός στον χώρο εργασίας δεν είναι προαιρετικός. Δεν εξαρτάται από την ηλικία, τη θέση, την εμπειρία ή την προσωπική κατάσταση κανενός . Είναι αυτονόητη προϋπόθεση για μια υγιή επαγγελματική σχέση. Κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στην αξιοπρέπειά του και στην ανάγκη του να εργάζεται.

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