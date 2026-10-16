Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι κάνουν αίτηση και πότε

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με δύο διαφορετικές ενισχύσεις ξεκινά η φετινή περίοδος θέρμανσης: η πρώτη μειώνει απευθείας την τιμή αγοράς του πετρελαίου και η δεύτερη καταβάλλεται στους δικαιούχους μέσω του επιδόματος θέρμανσης.



Η διάκριση έχει σημασία για τον οικογενειακό προγραμματισμό: η έκπτωση στην τιμή δεν χρειάζεται αίτηση, ενώ το επίδομα προϋποθέτει ένταξη στο μητρώο δικαιούχων και έλεγχο των σχετικών κριτηρίων.

Με βάση τις ανακοινώσεις για τον χειμώνα 2026–2027, το επίδομα αυξάνεται κατά 30%, με ανώτατο ποσό τα 1.560 ευρώ. Για το πετρέλαιο, η συνδυασμένη κρατική επιδότηση και έκπτωση των διυλιστηρίων περιορίζει την τιμή κατά 40 λεπτά το λίτρο.

Πού κυμαίνονται οι τιμές

Η εκτίμηση για την τιμή εκκίνησης, μετά τις παρεμβάσεις, είναι περίπου 1,55 ευρώ το λίτρο. Δεν πρόκειται για ενιαία, εγγυημένη τιμή σε κάθε περιοχή και προμηθευτή.

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνονται έτσι από 1,44 ευρώ – 1,55 ευρώ το λίτρο στην Αττική, 1,49 ευρώ – 1,59 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και φτάνουν έως και τα 1,63 ευρώ σε Ροδόπη και Κοζάνη. Σε νησιά οι τιμές καίνε ακόμη περισσότερο. Σε Κέρκυρα, Μύκονο και Άνδρο ξεπέρασαν ακόμη και τα 1,7 ευρώ.

Παραδείγματα για το κόστος

Η συνολική μείωση περιλαμβάνει 20 λεπτά κρατικής επιδότησης και 20 λεπτά έκπτωσης από τα διυλιστήρια. Η κρατική παρέμβαση έχει ανακοινωθεί για το διάστημα από 15 έως και 31 Οκτωβρίου, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια.

Ενδεικτικά, με τελική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο:

Επίδομα θέρμανσης: Πόσο αυξάνεται

Η αύξηση κατά 30% αφορά τις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης, μεταξύ των οποίων πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα και πέλετ.

Το κατώτατο ποσό διαμορφώνεται στα 130 ευρώ και το ανώτατο φθάνει τα 1.560 ευρώ. Το μέγιστο ποσό δεν αφορά όλους τους δικαιούχους: η ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με το μέσο θέρμανσης, την οικογενειακή κατάσταση και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Η αύξηση αποτυπώνεται ενδεικτικά ως εξής: ποσό 300 ευρώ γίνεται 390 ευρώ και ποσό 500 ευρώ γίνεται 650 ευρώ, εφόσον οι υπόλοιπες παράμετροι υπολογισμού παραμένουν ίδιες.

Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Με βάση το πλαίσιο της προηγούμενης περιόδου, τα όρια οικογενειακού εισοδήματος είναι:

16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό.



24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.



29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.



Για νοικοκυριά με επιχειρηματική δραστηριότητα προβλέπεται επιπλέον όριο συνολικών ακαθάριστων εσόδων 80.000 ευρώ.



Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Προβλέπεται προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.



Οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής για τη νέα περίοδο θα αποτυπωθούν στη σχετική απόφαση.

Πότε ανοίγει το myΘέρμανση και πότε πληρώνεται η προκαταβολή

Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Οι ημερομηνίες αυτές αποτελούν τον ανακοινωμένο προγραμματισμό. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και το πλήρες χρονοδιάγραμμα πληρωμών χρειάζονται επιβεβαίωση με τις οδηγίες της νέας περιόδου.

Τι μπορείτε να προετοιμάσετε από τώρα

Η ΑΑΔΕ προβλέπει υποβολή αίτησης μέσω myΘέρμανση, με στοιχεία για το καύσιμο, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τον οικισμό και τα τετραγωνικά της κατοικίας. Όπου απαιτείται, συμπληρώνεται ο ΑΦΜ ιδιοκτήτη ή παραχωρητή.

Απαραίτητος είναι δηλωμένος IBAN στο myAADE, στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Για πολυκατοικίες με πετρέλαιο χρειάζεται συνεννόηση με τον διαχειριστή για την ορθή καταχώριση των διαμερισμάτων και των χιλιοστών θέρμανσης.

Η τελική σύγκριση πριν από την παραγγελία



Ζητήστε την τελική τιμή παράδοσης για τη συγκεκριμένη ποσότητα και διεύθυνση. Μην αφαιρείτε ξανά την επιδότηση από προσφορά που την περιλαμβάνει ήδη και κρατήστε το παραστατικό αγοράς.

Το επίδομα μειώνει εκ των υστέρων την επιβάρυνση του δικαιούχου. Δεν αποτελεί ίδια έκπτωση ανά λίτρο για όλους ούτε μειώνει αυτομάτως το ποσό που πρέπει να πληρωθεί κατά την παράδοση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: «Λαβράκια» 105 εκατ. ευρώ από 34.000 ιδιοκτήτες Airbnb που... ξέχασαν να τα δηλώσουν

ΑΑΔΕ: «Λαβράκια» 105 εκατ. ευρώ από 34.000 ιδιοκτήτες Airbnb που... ξέχασαν να τα δηλώσουν

Μείωση της γραφειοκρατίας, περισσότερη συνέπεια – Σε λειτουργία το νέο Μητρώο για τις ανακληθείσες διοικητικές πράξεις