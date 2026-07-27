Πιστοποιήστε τη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κωδικός κέντρου: 30026) καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας του Οκτωβρίου 2026.



Η συγκεκριμένη εξεταστική περίοδος πραγματοποιείται αποκλειστικά σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επίπεδα:



• Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς



• Β1



Περίοδος εγγραφών:



1–15 Σεπτεμβρίου 2026



Ημερομηνία Εξέτασης:



Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 (πρωινή συνεδρία)



Εξέταστρα: 90 €



Γιατί να αποκτήσετε το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας;



• Αναγνωρίζεται επίσημα από το Ελληνικό Κράτος.



• Πιστοποιεί τη γνώση της ελληνικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς σκοπούς.



• Αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο που εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.



Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία εγγραφής, τον κανονισμό των εξετάσεων και ενδεικτικά θέματα, επισκεφθείτε:



https://www.greek-language.gr/certification/node/19.html



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Προσεχής Εξεταστική Περίοδος: Μάιος 2027



Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενημερώνει επίσης τους ενδιαφερόμενους ότι η επόμενη εξεταστική περίοδος για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027.



Περίοδος Εγγραφών



1 Φεβρουαρίου – 14 Μαρτίου 2027



Ημερομηνίες Γραπτών Εξετάσεων



• 11 Μαΐου 2027: Α1 (Παιδιά), Α1 (Έφηβοι και Ενήλικες), Α2



• 12 Μαΐου 2027: Β2, Γ1



• 13 Μαΐου 2027: Β1, Γ2



Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας αναγνωρίζεται επίσημα από το Ελληνικό Κράτος και διεθνώς και πιστοποιεί τη γνώση της ελληνικής γλώσσας σύμφωνα με τα επίπεδα Α1–Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).



Είτε σπουδάζετε, είτε εργάζεστε, είτε ζείτε στην Ελλάδα ή απλώς αγαπάτε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, η απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο που μπορεί να ενισχύσει τις ακαδημαϊκές, επαγγελματικές και προσωπικές σας προοπτικές.



Για περισσότερες πληροφορίες:



Welcome Office – Πανεπιστήμιο Κρήτης



📧 [email protected]

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