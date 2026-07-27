Ρέθυμνο: Πλήρης λειτουργία της δωρεάν γραμμής Κουμπέ – κέντρο

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η νέα δωρεάν λεωφορειακή γραμμή με ηλεκτρικά λεωφορεία που συνδέει τον χώρο στάθμευσης στους Κουμπέδες με το κέντρο του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της στρατηγικής τουΔήμου Ρεθύμνηςγια τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στην πόλη. Η υπηρεσία υλοποιείται σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ και απευθύνεται τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες, προσφέροντας μια εύκολη, γρήγορη και απολύτως δωρεάν εναλλακτική μετακίνησης.

Οι πολίτες μπορούν να σταθμεύουν χωρίς χρέωση στον μεγάλο χώρο στάθμευσης στο Οικόπεδο Φραγκάκη, στους Κουμπέδες, στη δυτική είσοδο της πόλης, και από εκεί να συνεχίζουν τη διαδρομή τους προς το κέντρο με ηλεκτρικό λεωφορείο μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Η γραμμή ακολουθεί κυκλική διαδρομή με τέσσερις βασικές στάσεις που εξυπηρετούν τα σημαντικότερα σημεία του Ρεθύμνου. Η πρώτη στάση βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση προς τη Φορτέτζα και το δυτικό παραλιακό μέτωπο. Ακολουθεί στάση στον Δημοτικό Κήπο, που αποτελεί την κύρια είσοδο προς την Παλιά Πόλη, το εμπορικό κέντρο και το Ενετικό Λιμάνι. Στη συνέχεια το λεωφορείο διέρχεται από την οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη, εξυπηρετώντας τη νεότερη οικιστική και εμπορική ζώνη της πόλης, ενώ η τέταρτη στάση πραγματοποιείται στον Κεντρικό Σταθμό του ΚΤΕΛ, δίνοντας τη δυνατότητα σύνδεσης με τα υπεραστικά δρομολόγια προς την υπόλοιπη Κρήτη. Η διαδρομή ολοκληρώνεται με την επιστροφή στον χώρο στάθμευσης των Κουμπέδων.

Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 07:30 έως τις 23:00, με δρομολόγια κάθε 15 λεπτά, εξασφαλίζοντας συχνή και αξιόπιστη εξυπηρέτηση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ρεθύμνης, η νέα ηλεκτρική λεωφορειακή γραμμή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για μια πιο λειτουργική, προσβάσιμη και περιβαλλοντικά βιώσιμη πόλη. Βασικός στόχος είναι η μείωση της κυκλοφορίας των ιδιωτικών οχημάτων στο κέντρο, ο περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η αναβάθμιση της εμπειρίας μετακίνησης τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους χιλιάδες επισκέπτες του Ρεθύμνου.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, ο Δήμος καλεί κατοίκους και επισκέπτες να επιλέγουν τη δωρεάν στάθμευση στους Κουμπέδες και να μετακινούνται προς το κέντρο με το ηλεκτρικό λεωφορείο, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης, ήπιας και φιλικής προς το περιβάλλον πόλης.

Διαβάστε επίσης

Δήμαρχος Ρεθύμνου: Ζητά σταθερούς πόρους από το τουριστικό προϊόν

Ρέθυμνο: Σχολικές υποδομές και συνεργασία στο επίκεντρο συνάντησης στον Δήμο