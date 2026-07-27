Βαλένθια: Άγριος ξυλοδαρμός 46χρονου από μετανάστη -Έπεσε σε κώμα το θύμα (βίντεο)

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν από κινητό τηλέφωνο και έχουν απαθανατίσει τη στιγμή που ένας παράτυπος μετανάστης ξυλοκοπεί ανελέητα έναν άνδρα στη Βαλένθια, αφήνοντάς τον σε κωματώδη κατάσταση.

Οι εικόνες του Αλγερινού μετανάστη, ο οποίος καταγράφηκε από αρκετούς μάρτυρες να χτυπάει και να κλωτσάει το θύμα του μέχρι που έπεσε σε κώμα στη γειτονιά Marcelino της Βαλένθια, βοήθησαν στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος προφυλακίστηκε.

Ο Αλγερινός, που είχε διαπράξει επανειλημμένες επιθέσεις, έστησε ενέδρα στον ανυπεράσπιστο περαστικό, ο οποίος είχε σπασμένο χέρι.

Το βίντεο δείχνει πως παρά τις προσπάθειες των αυτοπτών να προστατεύσουν το θύμα, ο δράστης συνέχισε να τον χτυπάει με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι μέχρι που βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της τοπικής Αστυνομίας της Βαλένθια και, το απόγευμα της Κυριακής, ο δικαστής, διέταξε την προφυλάκισή του, για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε κατηγορία ανθρωποκτονίας εάν το θύμα τελικά πεθάνει στο νοσοκομείο.

Προσοχή, σκληρές εικόνες

Αυτή τη στιγμή, το θύμα, 47 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Peset με σοβαρές κρανιακές κακώσεις και πολυάριθμα κατάγματα που προέκυψαν από τις γροθιές και τις κλωτσιές στο κεφάλι που δέχθηκε κατά την επίθεση.

Ο δράστης ονομάζεται Σαΐντ, είναι 26 ετών, αλγερινής καταγωγής και έχει ήδη συσσωρεύσει εκτεταμένο ποινικό μητρώο στο σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στην Ισπανία σε παράτυπη κατάσταση.

Γνωστός στη γειτονιά Σαν Μαρσελίνο, όπου ζει σε μια παράγκα, έχει ήδη εμπλακεί σε πολυάριθμες επιθέσεις και βίαιες ληστείες. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν γνώριζε καν το θύμα και του επιτέθηκε χωρίς λόγο.

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