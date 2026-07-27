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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αφραθιά: Κρητική βραδιά με τον Γιώργο Λεκάκη στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

ΛΕΚΑΚΗΣ ΑΦΡΑΘΙΑ
clock 20:55 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε μια όμορφη Κρητική Βραδιά με τον αξιόλογο Κρητικό Καλλιτέχνη Γιώργο Λεκάκη, μας  προσκαλεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου ο Σύλλογος ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», στον υπέροχο χώρο του Πρότυπου Αθλητικού και Κατασκηνωτικού Κέντρου (ΜέλλΟΝ PARA SPORTS CENTER) ,  στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου στον Αφραθιά!!! 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Κάτω από το φως των αστεριών στη δροσιά του Αφραθιά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά αφιερωμένη στην κρητική μας παράδοση, διασκεδάζοντας με τον Γιώργο Λεκάκη στη Λύρα και το τραγούδι!

Καλλιτεχνική επιμέλεια

Αποστολάκης Δημήτρης: Λαούτο τραγούδι

 Ζωγραφάκης Δημήτρης: Κιθάρα

 Ανδριγιαννάκης Γιάννης:  Μπάσο

 Γεωργιλαδάκης Αντώνης Πνευστά και Κρουστά

 Παραγωγή: ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

Ώρα προσέλευσης 9.30

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 6940984902 και 2892045582

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Λεκάκης κρητική βραδιά
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