Αφραθιά: Κρητική βραδιά με τον Γιώργο Λεκάκη στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Σε μια όμορφη Κρητική Βραδιά με τον αξιόλογο Κρητικό Καλλιτέχνη Γιώργο Λεκάκη, μας προσκαλεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου ο Σύλλογος ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», στον υπέροχο χώρο του Πρότυπου Αθλητικού και Κατασκηνωτικού Κέντρου (ΜέλλΟΝ PARA SPORTS CENTER) , στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου στον Αφραθιά!!!



Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης.



Κάτω από το φως των αστεριών στη δροσιά του Αφραθιά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά αφιερωμένη στην κρητική μας παράδοση, διασκεδάζοντας με τον Γιώργο Λεκάκη στη Λύρα και το τραγούδι!



Καλλιτεχνική επιμέλεια



Αποστολάκης Δημήτρης: Λαούτο τραγούδι



Ζωγραφάκης Δημήτρης: Κιθάρα



Ανδριγιαννάκης Γιάννης: Μπάσο



Γεωργιλαδάκης Αντώνης Πνευστά και Κρουστά



Παραγωγή: ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.



Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης



Ώρα προσέλευσης 9.30



Τηλέφωνα Επικοινωνίας 6940984902 και 2892045582

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