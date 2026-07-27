Αφραθιά: Κρητική βραδιά με τον Γιώργο Λεκάκη στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Σε μια όμορφη Κρητική Βραδιά με τον αξιόλογο Κρητικό Καλλιτέχνη Γιώργο Λεκάκη, μας προσκαλεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου ο Σύλλογος ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», στον υπέροχο χώρο του Πρότυπου Αθλητικού και Κατασκηνωτικού Κέντρου (ΜέλλΟΝ PARA SPORTS CENTER) , στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου στον Αφραθιά!!!
Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης.
Κάτω από το φως των αστεριών στη δροσιά του Αφραθιά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά αφιερωμένη στην κρητική μας παράδοση, διασκεδάζοντας με τον Γιώργο Λεκάκη στη Λύρα και το τραγούδι!
Καλλιτεχνική επιμέλεια
Αποστολάκης Δημήτρης: Λαούτο τραγούδι
Ζωγραφάκης Δημήτρης: Κιθάρα
Ανδριγιαννάκης Γιάννης: Μπάσο
Γεωργιλαδάκης Αντώνης Πνευστά και Κρουστά
Παραγωγή: ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης
Ώρα προσέλευσης 9.30
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 6940984902 και 2892045582
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