Κρήτη: "Πράσινο φως" για το "Καινοτομώ" με επιδοτήσεις έως 75% σε νέες επιχειρήσεις

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Μια νέα ένεση ρευστότητας ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ έρχεται να ενισχύσει το οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε επίσημα την προκήρυξη της Δράσης 1.1.2.1 «Καινοτομώ στην Κρήτη», ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρηματοδότηση νέων και υπό σύσταση μικρών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, προσφέρει εντυπωσιακά ποσοστά επιχορήγησης που αγγίζουν το 75%. Στόχος είναι η μετατροπή των πρωτοποριακών ιδεών σε βιώσιμες, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία.

Η πρόσκληση του Περιφερειάρχη

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι για υποβολή προτάσεων στη Δράση 1.1.2.1 – «Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης» - «Καινοτομώ στην Κρήτη», στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1: «Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της Επιχειρηματικότητας» του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-27.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ίδρυση και η υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων νέων Νεοφυών επιχειρήσεων (Startup) & Εταιρειών Τεχνοβλαστού (Spin-off) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κρήτης και επενδύουν στην καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών που εμφανίζουν:

Α. τεκμηριωμένη συνάφεια με τους τομείς εξειδίκευσης/προτεραιότητες που προσδιορίζονται από την Περιφερειακή Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΕ-ΕΣΕΕ) της Περιφέρειας Κρήτης (Παράρτημα ΧΙ) και

Β. τεκμηριώνονται καινοτόμα χαρακτηριστικά τους ως προς το παραγόμενο προϊόν / παρεχόμενη υπηρεσία.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες: www.pepkritis.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr και https://ank.gr, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έντυπα.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

· Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικού προϋπολογισμού έως 2.500.000 ευρώ.

· Απευθύνεται σε υφιστάμενες και υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, με έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης.

· Εύρος Χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη): από 30.000 € έως 150.000 €.

· Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 75% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

· Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική.

· Το καθεστώς ενίσχυσης που θα εφαρμοστεί στην παρούσα δράση είναι ο Κανονισμός (Ε.Ε.) 2023/2831 (OJ EL L 15.12.2023) της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023, που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

· Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι δυνατή από τις 29-09-2026 ώρα 13:00 έως τις 30-11-2026 ώρα 15:00.

· ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/).

Για περαιτέρω πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην περιφερειακή μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου Iraklion Center κτίριο Β΄ - 2ος όροφος Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ. 2810 302400, E-mail: [email protected].

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