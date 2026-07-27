Κονγκό: Πάνω από 3.200 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα – 1.405 οι νεκροί

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έφτασε τα 3.200, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται στους 1.405, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την κατάσταση που δημοσίευσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας αργά την Κυριακή.

Η έκθεση, που καλύπτει δεδομένα έως και το Σάββατο (25/7), ανέφερε ότι η χώρα είχε καταγράψει 3.200 επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 1.405 θανάτων και 571 αναρρώσεων. Συνολικά 773 ασθενείς παρέμειναν σε απομόνωση, ενώ 125 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα και 51 επιβεβαιωμένοι θάνατοι αναφέρθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες.

Η έκθεση ανέφερε ότι η επαρχία Ιτούρι παρέμεινε το επίκεντρο της επιδημίας, αντιπροσωπεύοντας το 89% όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Η επιδημία εξακολουθεί να οφείλεται στις μετακινήσεις πληθυσμών, την ανασφάλεια, τις δραστηριότητες βιοτεχνικής εξόρυξης και τα διασυνοριακά ταξίδια με την Ουγκάντα ​​και το Νότιο Σουδάν, σύμφωνα με την έκθεση. Οι αρχές δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν την επιτήρηση, να κλιμακώνουν τα μέτρα αντιμετώπισης και να περιορίζουν την περαιτέρω εξάπλωση του ιού.

Η έκθεση ανέφερε ότι η επιδημία παρέμεινε σε φάση παρατεταμένης μετάδοσης, με υψηλό επίπεδο κυκλοφορίας του ιού.

Η ικανότητα θεραπείας παρέμεινε επίσης υπό πίεση. Η επαρχία Βόρειου Κίβου είχε 171 ασθενείς σε απομόνωση παρά τη χωρητικότητα των 141 κλινών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό πληρότητας 121,3%, ενώ η πληρότητα κλινών σε εθνικό επίπεδο ανήλθε στο 82,1%.

Η συνεχιζόμενη επιδημία Έμπολα, η οποία ανακηρύχθηκε στις 15 Μαΐου, προκαλείται από τον ιό Bundibugyo και έχει εξαπλωθεί από τη βορειοανατολική επαρχία Ιτούρι σε πέντε επαρχίες

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