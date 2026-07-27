Ιωάννα Τούνη για τις πολυτελείς διακοπές της

Η Ιωάννα Τούνη έκανε μία αναδρομή στα παιδικά της χρόνια μέσα από βίντεο που δημοσίευσε και θυμήθηκε τα καλοκαίρια με τη μητέρα της.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην περίοδο που περνούσε τις διακοπές της στη Χαλκιδική, συγκρίνοντας τις εμπειρίες εκείνες με τις σημερινές δυνατότητες διαμονής σε πολυτελή καταλύματα.

«Και που λες, συμπεθέρα, αυτή τη στιγμή φτιάχνω το μικρό νεσεσεράκι που θα παίρνω στην παραλία μαζί μου στη Μύκονο, που θα μείνω σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Αλλά αυτό το βίντεο δεν είναι για να σου πω αυτό. Αυτό το βίντεο είναι για να σου πω ότι έχω περάσει όλα τα παιδικά μου χρόνια, όλα τα παιδικά μου χρόνια κάνοντας κάμπινγκ, πολύ παλιά στον Αρμενιστή και αργότερα στο Παλιούρι στη Χαλκιδική. Τώρα μιλάμε επί χρόνια, έτσι;

Δηλαδή κάμπινγκ έκανα μέχρι την ενηλικίωσή μου, πρακτικά, που εκεί μετά ξεκίνησα να δουλεύω σεζόν, οπότε και σταμάτησα να κάνω κάμπινγκ. Και να σου πω κάτι; Δεν είμαι περισσότερο χαρούμενη σήμερα απ’ ό,τι τότε. Το εννοώ αυτό. Μην παρεξηγηθώ, λατρεύω να μένω σε πανέμορφα ξενοδοχεία, αλλά έχω περάσει κάνοντας κάμπινγκ τα πιο όμορφα, ανέμελα καλοκαίρια μου. Το εννοώ., ανέφερε χαρακτηριστικά

«Νιώθω ότι αν είσαι μόνος στη ζωή σου, όλα τα λεφτά του κόσμου δεν έχουν καμία αξία. Οι πραγματικοί άνθρωποι που θα είναι δίπλα σου δεν αγοράζονται, κερδίζονται με πράξεις, με την προσωπικότητά σου και με το ποιος είσαι. Και τέλος πάντων, φτιάχνοντας αυτό το νεσεσεράκι σήμερα, ήθελα απλά να πω αυτό.

Ότι δεν έχεις να ζηλέψει τίποτα από χλιδάτες διακοπές που μπορείς να βλέπεις από μένα ή από οποιονδήποτε άλλο που μπορεί να ακολουθείς ή μπορεί και να σου πετάγεται στην αρχική με το ζόρι, γιατί η πραγματική ευτυχία και η πραγματική ουσία βρίσκεται στους ανθρώπους και ξεκινάει από το μυαλό και την καρδιά σου.

Υπέροχες οι ωραίες διακοπές, υπέροχο τα ωραία ξενοδοχεία, αλλά αν ήμουν μόνη μου και δεν είχα τους ανθρώπους που έχω τόσα χρόνια, που έχουμε πεινάσει μαζί και σήμερα, δόξα τω Θεώ, μπορούμε και τρώμε μαζί, θα ήταν όλα ένα τίποτα. Θα ετοίμαζα πράγματα για το τίποτα. Οπότε αυτό, να εστιάζεις στον εαυτό σου, στις δικές σου σχέσεις, σε αυτά που χτίζεις, γιατί το καλοκαίρι είναι ωραίες στιγμές και ανεμελιά και σίγουρα δεν μετριέται σε λογαριασμούς και αποδείξεις.», συμπλήρωσε.

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