Ηράκλειο: Εκδήλωση ενημέρωσης για ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή στην πλατεία Κορνάρου

Με μια νέα ενημερωτική και βιωματική δράση για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) συνεχίζεται ο κύκλος κοινών ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιεί η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ», με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και της διάδοσης της εθελοντικής προσφοράς στην τοπική κοινωνία.

Στην νέα δράση, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, στις 19:00, δίπλα στο σιντριβάνι της πλατείας Κορνάρου, στο κέντρο του Ηρακλείου, με ελεύθερη συμμετοχή για όλους τους πολίτες, οι εκπαιδευτές της ομάδας «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» θα παρουσιάσουν τον τρόπο αναγνώρισης μιας καρδιακής ανακοπής, τη σωστή εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), καθώς και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), και θα πραγματοποιηθεί πρακτική επίδειξη με τη συμμετοχή του κοινού.

Η εθελοντική ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων, στην παροχή πρώτων βοηθειών, στην εκπαίδευση πολιτών και στην υποστήριξη επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας. Με πιστοποιημένους εκπαιδευτές και πολυετή παρουσία σε εκπαιδευτικά προγράμματα, η ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση της γνώσης που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

Με αφορμή τη δεύτερη αυτή δράση, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, Φιλαρέτη Χρονάκη–Δαφέρμου, δήλωσε: «Η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στην πρώτη μας κοινή δράση επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για την απόκτηση γνώσεων που μπορούν να σώσουν ζωές. Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική τον κύκλο δράσεων που έχουμε σχεδιάσει μαζί με την ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ», επενδύοντας στην ενημέρωση, την πρόληψη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» για την άψογη συνεργασία, την επιστημονική της κατάρτιση, τον επαγγελματισμό και κυρίως για το εθελοντικό της έργο και την αδιάκοπη προσφορά της στην κοινωνία. Είμαι βέβαιη ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί με ακόμη περισσότερες δράσεις, ώστε ολοένα και περισσότεροι δημότες να αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε μια κρίσιμη στιγμή».

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού καλεί όλους τους δημότες να συμμετάσχουν και στη δεύτερη δράση του κύκλου, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κοινωνίας περισσότερο ενημερωμένης, ασφαλούς και αλληλέγγυας. Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες δεν αποτελεί προνόμιο των ειδικών, αλλά γνώση που αξίζει να διαθέτει κάθε πολίτης.

Ο κύκλος κοινών δράσεων της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού και της ομάδας «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με νέες εκπαιδευτικές και ενημερωτικές πρωτοβουλίες σε γειτονιές, σχολεία, συλλόγους και φορείς του Δήμου Ηρακλείου, ενισχύοντας την κουλτούρα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

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