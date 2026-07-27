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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο η κόρη, με χειροπέδες η μητέρα

περιπολικό
clock 09:32 | 27/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε μία 17χρονη κοπέλα, η οποία παρουσίασε συμπτώματα οξείας μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ της πόλης, όπου βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ μετά από παρότρυνση της 54χρονης μητέρας της.

Όταν η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 54χρονης, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία.

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