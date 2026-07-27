Γιώργος Καραμέρος: «Σαλπάρει» με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα

Την ένταξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, περίπου έναν μήνα μετά την παραίτησή του από τη βουλευτική του έδρα.

Την ανακοίνωση έκανε με ένα βίντεο διάρκειας 47 δευτερολέπτων, το οποίο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σήμερα εγγράφομαι απλό μέλος στην ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Κατάστρωμα, όχι πρώτη θέση. Το ταξίδι το κάνουμε μαζί» έγραχε ο Γ. Καραμέρος στο Χ.

Το βίντεο περιλαμβάνει συμβολικά πλάνα, με τον Γιώργο Καραμέρο να επιβιβάζεται σε πλοίο της γραμμής και να απαντά ότι ταξιδεύει «με πολλούς στο κατάστρωμα και όχι στην πρώτη θέση». στις εικόνες καταγράφεται η ηλεκτρονική εγγραφή του στην πλατφόρμα myELAS, μέσω της οποίας γίνεται μέλος του κόμματος. Στο φινάλε δε, εμφανίζεται, μέσω ψηφιακής επεξεργασίας, πλοίο με την ονομασία «ΕΛΑΣ» και το λογότυπο του κόμματος να καταπλέει σε λιμάνι.

Σήμερα εγγράφομαι απλό μέλος στην ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.



Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία.



Κατάστρωμα, όχι πρώτη θέση.



Το ταξίδι το κάνουμε μαζί. 🚢 pic.twitter.com/pVMNefrM5P — Γιώργος Καραμέρος (@karameros) July 27, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που προέρχεται από τον χώρο του κέντρου και της πολιτικής οικολογίας, έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως» για την ένταξή του στην ΕΛΑΣ και αναμένεται να συμμετάσχει στις δημόσιες δράσεις του κόμματος το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, αναμένεται να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στο Σεράφειο, σηματοδοτώντας την πρώτη δημόσια παρουσία του με τη νέα πολιτική του ιδιότητα.

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