Η Κατερίνα Καραβάτου με τις θείες της στο χωριό της στην Κρήτη

Η Κατερίνα Καραβάτου ταξίδεψε για ακόμα μία χρονιά στην Κρήτη και βρέθηκε στο χωριό της Λατζιανά. Εκεί συναντήθηκε με τις αδερφές της μητέρας της, Ελένη και Μαρίκα.

Μάλιστα, δε δίστασε να απαθανατίσει τη στιγμή και μοιράστηκε τη φωτογραφία με τους διαδικτυακούς της φίλους.

"Κάθε χρονιά περιμένω αυτή τη στιγμή. Κι είμαι πέρα από χαρούμενη ή ευγνώμων που και φέτος έχω την ευκαιρία να τις αγκαλιάζω, να λέω συνέχεια πόσο τις αγαπώ, να παρατηρώ τα βλέμματα τους, να τις ακούω να λένε ιστορίες, να δέχομαι τις συμβουλές τους και να ρουφάω κάθε δευτερόλεπτο. Η θεία μου η Ελένη τώρα στα 92 της, η Θεία μου η Μαρίκα τώρα στα 90 της -αδελφές της μητέρας μου - είναι η επιτομή της αγάπης, της οικογένειας και η ουσία της αγαπημένης οικογένειας. Κι είμαι πολύ τυχερή που κι αυτό το καλοκαίρι το περνάμε μαζί. Και που μαζί θυμόμαστε κι όσους δεν είναι εδώ αλλά τους αισθανόμαστε πάντα δίπλα μας. Κι έτσι είναι όλα πιο εύκολα", έγραψε χαρακτηριστικά.

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