Η Μαρία Μπεκατώρου ποζάρει με ολόσωμο μαγιό

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Η Μαρία Μπεκατώρου βρέθηκε για ακόμα ένα καλοκαίρι στον τόπο καταγωγής της, την όμορφη Κεφαλονιά. Η παρουσιάστρια φόρεσε ένα ριγέ μαγιό σε άσπρο και μπλε χρώμα και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό.

«Καλοκαιρινό απόφθεγμα: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας και εντυπωσίαζε με το καλλίγραμμο κορμί της.

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