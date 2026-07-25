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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Μαρία Μπεκατώρου ποζάρει με ολόσωμο μαγιό

μεπ
clock 17:00 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Μπεκατώρου βρέθηκε για ακόμα ένα καλοκαίρι στον τόπο καταγωγής της, την όμορφη Κεφαλονιά. Η παρουσιάστρια φόρεσε ένα ριγέ μαγιό σε άσπρο και μπλε χρώμα και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό.

«Καλοκαιρινό απόφθεγμα: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας και εντυπωσίαζε με το καλλίγραμμο κορμί της.

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Μαρία Μπεκατώρου Κεφαλονιά
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