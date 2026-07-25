Κρήτη: 2χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07) κινητοποιήθηκαν οι αρχές στον Αποκόρωνα, όταν ένα παιδί μόλις δύο ετών φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού σε κατοικία με πισίνα, στην περιοχή του Καβρού.
Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προχωρούν σε προσπάθειες ανάνηψης, καταφέρνοντας να σταθεροποιήσουν το μικρό παιδί.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν χρειάστηκε η διασωλήνωσή του.
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