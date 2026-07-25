Ηράκλειο: Συναγερμός για πυρκαγιά στο Δραπέτι – Μάχη με τους ισχυρούς ανέμους

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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Δραπέτι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Οι φλόγες κατακαίνε γεωργικές εκτάσεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή εναέριου μέσου. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό-Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατη χαράδρα με ελαιώνες, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ιδιαίτερα απαιτητική, ενώ οι προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου συνεχίζονται.

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