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ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στη Γαλλία: Η στιγμή της έκρηξης φιάλης υγραερίου δίπλα σε ρεπόρτερ (βίντεο)

Δημοσιογράφος
clock 14:46 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου M6, όταν φιάλη υγραερίου εξερράγη λίγα μόλις μέτρα από τη δημοσιογράφο που κάλυπτε την εξέλιξη μεγάλης πυρκαγιάς στη Γαλλία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καπ-Φερέ, κοντά στο Μπορντό, προκαλώντας στιγμές αγωνίας στο τηλεοπτικό συνεργείο και αναδεικνύοντας τους σοβαρούς κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δημοσιογράφοι όταν βρίσκονται κοντά σε ενεργά μέτωπα πυρκαγιών.

Τι συνέβη

Η ρεπόρτερ του M6 βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τις τελευταίες πληροφορίες από τη μεγάλη φωτιά που πλήττει τη Ζιρόντ, όταν οι φλόγες επεκτάθηκαν σε σημείο όπου υπήρχε εγκαταλελειμμένη φιάλη υγραερίου. Η έκρηξη σημειώθηκε ξαφνικά, δημιουργώντας μια πύρινη μάζα, ενώ ο δυνατός κρότος και το ωστικό κύμα προκάλεσαν αναστάτωση στο συνεργείο.

Η κάμερα κατέγραψε τη δραματική στιγμή της έκρηξης, πριν η ζωντανή μετάδοση διακοπεί άμεσα, ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι δημοσιογράφοι και το τεχνικό προσωπικό από το επικίνδυνο σημείο.

Εκκενώνονται προάστια γύρω από το Μπορντό 

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπορντό καθώς οι πυρκαγιές που μαίνονται γύρω από περιοχές της πόλη στην νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κωπάσουν.

Η Σόφι Μπρόκας, επικεφαλής της τοπικής διοίκησης της Λα Νουβέλ Ακιτέν και της Ζιρόντ, η οποία καλύπτει την περιοχή του Μπορντό, δήλωσε ότι τα προάστια Λε Αϊγιάν, Ιζίν και Μερινιάκ εκκενώνονται. Η περιοχή του Μπορντό φημίζεται για τους αμπελώνες της, ενώ η πόλη αποτελεί έναν από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους για τους τουρίστες που επισκέπτονται τα κοντινά θέρετρα διακοπών στην ακτή του Ατλαντικού.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 141.000 άτομα από τις περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ, κοντά στο Μπορντό, όπου ξέσπασαν οι πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα. Συνιστάται στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή.

«Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί», έγραψε σήμερα ο Λεκορνί στην πλατφόρμα X.

Ο στρατός έχει επίσης επιστρατευτεί για να βοηθήσει. Βόρεια του Μπορντό, ο καπνός που προέρχονταν από τις πυρκαγιές ήταν ορατός και αισθητός στην περιοχή του Λε Αϊγιάν, της Ιζίν και του Μερινιάκ όπου οι τοπικές αρχές συμβούλεψαν τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα. Μέχρι στιγμής αυτό το μήνα, η θερμοκρασία έχει κυμανθεί κατά μέσο όρο στους 32,2 βαθμούς Κελσίου σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Ακουιτανίας, η οποία είναι 7,3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία για τον Ιούλιο κατά την περίοδο 1961-1990, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters Climate Monitor.

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