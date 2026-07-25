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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λαμία: Νεκρός 24χρονος μέσα στο σπίτι του...

νεκρός
clock 13:42 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοκ έχει προκαλέσει στη Λαμία ο αιφνίδιος θάνατος ενός 24χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο διαμέρισμά του, σε κεντρικό σημείο της πόλης, το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, βρέθηκε χωρίς ζωτικά σημεία μέσα στην κατοικία του, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τον επαναφέρουν στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, ο 24χρονος δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

πηγή: lamiareport

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