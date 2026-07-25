Σύρος: 3 ώρες η αναπαράσταση της δολοφονίας της διασώστριας – Αναπάντητα ερωτήματα

Οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων στιγμών της ζωής της και να εξακριβώσουν με ακρίβεια τι συνέβη στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον χώρο του εγκλήματος, παρουσία του άνδρα που θεωρείται βασικός ύποπτος και της συζύγου του. Η διαδικασία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κράτησε περίπου 3 ώρες.

Αν και οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, η εισαγγελέας έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και έδωσε εντολή να συνεχιστεί η προανακριτική διαδικασία, χωρίς να ασκηθούν ακόμη ποινικές διώξεις. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται τόσο ο λόγος για τον οποίο η 41χρονη επισκέφθηκε την οικία του ζευγαριού όσο και η ακριβής ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό της.

Πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης, οι κινήσεις της έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, υλικό που βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών και αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η γυναίκα εμφανίζεται να φτάνει στο σπίτι του ζευγαριού έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να εισέρχεται στην κατοικία. Λίγη ώρα αργότερα καταγράφεται να αποχωρεί, ενώ αμέσως μετά την ακολουθούν ο φερόμενος ως δράστης και η σύζυγός του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να της επιτέθηκε εκσφενδονίζοντας αντικείμενα, όπως μία καρέκλα και μία γλάστρα, με αποτέλεσμα η 41χρονη να σωριαστεί στο έδαφος σε κοντινή απόσταση. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τη σώσουν, όμως υπέκυψε στα τραύματά της.

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