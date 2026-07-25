Αναστασιάδης για Θεωνά: «Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις»

Ο Δήμος Αναστασιάδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Καλύτερα Αργά και μίλησε για τη σχέση του με την ηθοποιό, Τζένη Θεωνά.

«Με τη Τζένη γνωριστήκαμε σε μια ηλικία που έγινε αμέσως σοβαρό όλο αυτό μεταξύ μας. Δεν είχαμε το περιθώριο. Με τη Τζένη ερωτευτήκαμε πάρα πολύ, αγαπηθήκαμε και συνεχίζουμε να είμαστε ερωτευμένοι πάρα πολύ. Είμαστε ήδη 12 χρόνια μαζί και μου φαίνονται πάρα πολλά

Έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις. Το πιο δύσκολο που έχουμε περάσει ήταν να βρούμε τη δική μας επικοινωνία, το πώς θα βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε. Ήμασταν συγκρουσιακό ζευγάρι, ζηλεύαμε και οι δύο» εξομολογήθηκε ο Δήμος Αναστασιάδης.

«Εγώ επειδή αφοσιώνομαι πάρα πολύ σε κάτι… η μουσική είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί κάποιος να να μπει σε αυτόν το χώρο. Είμαι μόνος μου σε όλο αυτό και νιώθω ότι κάποιος, ο οποίος με θέλει πάρα πολύ ή με έχει εκείνη τη στιγμή ανάγκη, θέλει να μπει σε αυτό το σημείο που εγώ βρίσκομαι, αλλά νιώθω ότι όταν δεν τα καταφέρνει, τον απογοητεύω.

Γιατί δημιουργείται μία αυτονομία μέσα σε αυτό και ο άλλος κάπως ενοχλείται. Σου λέει «γιατί είναι αυτό πρώτο και όχι εγώ;». Νομίζω αυτό θα είναι για πάντα, ναι. Θα είναι για πάντα. Αν μ’ αρέσει κάτι, αν αγαπάω κάτι, αν είμαι ερωτευμένος με κάτι, θα δώσω ό,τι έχω και ό,τι μπορώ να να δώσω» τόνισε ο τραγουδιστής

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