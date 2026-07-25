Βρετανία: Συγκλονιστική διάσωση 2 παιδιών κάτω από προβλήτα

Ένα εφιαλτικό περιστατικό με ευτυχές τέλος εκτυλίχθηκε στην ακτή του Μπλάκπουλ, στη Βρετανία, όταν δύο ανήλικα αγόρια παγιδεύτηκαν κάτω από έναν προβλήτα παλεύοντας με τα κύματα και την ταχύτατη παλίρροια.

Η επέμβαση των εθελοντών του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος Διάσωσης (RNLI) απέτρεψε μια βέβαιη τραγωδία.







Μάχη με τα κύματα κάτω από την προβλήτα



Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το RNLI καταγράφει τα παιδιά να κρατιούνται απεγνωσμένα από τους στύλους του προβλήτα, ενώ τα κύματα σκάνε ορμητικά γύρω τους, μέχρι τη στιγμή που το πλήρωμα της RNLI ελίσσεται δίπλα τους και ανασύρει τα εξαντλημένα αγόρια με ασφάλεια.

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Τα δύο αγόρια, ηλικίας 10 και 12 ετών, εγκλωβίστηκαν από τη ραγδαία ανερχόμενη παλίρροια κατά τη διάρκεια οικογενειακής εξόρμησης στο Μπλάκπουλ στις 28 Μαΐου.







Όπως αναφέρθηκε, βρίσκονταν μόλις δευτερόλεπτα μακριά από τον πνιγμό, έχοντας παλέψει με τη θάλασσα για περίπου 40 λεπτά.

Η τρομοκρατημένη μητέρα τους, η Ζουλί από το Λιντς, παρακολουθούσε ανήμπορη από την ακτή καθώς ο 10χρονος γιος της, Σάμπι, εξαφανιζόταν επανειλημμένα κάτω από το νερό ενώ κρατιόταν με όλες του τις δυνάμεις από τον προβλήτα.

Η ίδια είχε προσπαθήσει να μπει στη θάλασσα για να φτάσει τα παιδιά, αλλά αναγκάστηκε να υποχωρήσει από τα ισχυρά κύματα, ενώ ο 21χρονος ανιψιός της, Τεντ, κρατήθηκε επίσης από τα υποστηρίγματα του προβλήτα σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τα πλησιάσει.

«Δεν φαινόταν πραγματικό, ήταν σαν να βρισκόμουν σε κάποιου είδους ανήμπορο όνειρο – έναν εφιάλτη. Μπορούσα να δω τον ανιψιό μου να κρατιέται, αλλά έβλεπα τον φόβο στα μάτια του. Μπορούσα να δω το αγόρι μου βυθισμένο δίπλα στους στύλους του προβλήτα», περιέγραψε η ίδια.

Επιχείρηση διάσωσης



Ένας περαστικός κάλεσε το 999, κινητοποιώντας την Ακτοφυλακή που ζήτησε την άμεση αναχώρηση της ναυαγοσωστικής λέμβου του RNLI Μπλάκπουλ.







Το εθελοντικό πλήρωμα, που ανταποκρινόταν στην 11η κλήση του μέσα σε μόλις επτά ημέρες, έφτασε στο σημείο μέσα σε τέσσερα λεπτά.

Οι ναυαγοσώστες έκαναν ελιγμούς με τη λέμβο δίπλα στα υποστηρίγματα του προβλήτα και ανέσυραν ένα-ένα τα παιδιά στο σκάφος.

Καθώς τα αγόρια υπέφεραν από τις επιπτώσεις της πολύωρης δοκιμασίας τους στο νερό, το πλήρωμα τα μετέφερε αμέσως στην ακτή όπου περιέμεναν διασώστες, ενώ μια δεύτερη ναυαγοσωστική λέμβος του RNLI διέσωσε τον Τεντ από τον προβλήτα.

«Όταν είδα τον Σάμπι να έρχεται σε εκείνη τη ναυαγοσωστική λέμβο και να τον μεταφέρουν, ήταν σαν θαύμα. Νόμιζα ότι είχε χαθεί. Επιβίωσε εξαιτίας αυτών των ανθρώπων που είναι εθελοντές», δήλωσε η Ζουλί, μητέρα του 10χρονου.

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