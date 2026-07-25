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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Τα λάδια στο δρόμο και ο τραγικός χαμός του 55χρονου μοτοσικλετιστή

τροχαίο δυστύχημα μηχανή
clock 08:56 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο 55χρονος Α.Κ. ήταν το 21ο θύμα στους δρόμους της Κρήτης από την αρχή του έτους.

Ο άτυχος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής μεγ΄΄αλου κυβισμού, που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο κράσπεδο του δρόμου.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη, που ο άτυχος αναβάτης εκτινάχθηκε από τη μηχανή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Αν και φορούσε κράνος, ο 55χρονος διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα λάδια στο δρόμο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο της τραγωδίας βρισκόταν ακινητοποιημένο στην άκρη του δρόμου ένα όχημα, καθώς ο 57χρονος οδηγός διαπίστωσε ότι αυτό έχανε λάδια, λόγω βλάβης.

Εκτιμάται ότι ίσως ο άτυχος μοτοσικλετιστής πάτησε πάνω στα λάδια, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Ο 57χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ στο 158ο χιλιόμετρο, στο ύψος του Αποσελέμη, με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

(φωτογραφία αρχείου)

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Τροχαίο Δυστυχημα Βοακ
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