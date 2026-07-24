Η Χάιντι Κλουμ πόζαρε τόπλες στην παραλία ενώ έτρωγε πατατάκια

Τόπλες στην παραλία πόζαρε η Χάιντ Κλούμ, τρώγοντας πατατάκια, ενώ ήταν καθισμένη στην άμμο.







Το 53χρονο μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας.







Η Κλουμ συνεργάστηκε με γερμανική εταιρεία σνακ για μια συλλεκτική σειρά με πατατάκια, η συσκευασία των οποίων φέρει τη φωτογραφία της. Στο κλιπ, το μοντέλο εμφανίζεται να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και το κάτω μέρος του μαγιό της, κρύβοντας με τα χέρια της στο στήθος της.

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