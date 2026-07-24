Δήμος Πλατανιά -16ο Φεστιβάλ «Γη - Πολιτισμός - Τουρισμός»: Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026

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Ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνουν και φέτος το “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026-16ο Φεστιβάλ ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”, ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, το οποίο παρουσιάζεται την περίοδο του καλοκαιριού στις κοινότητες του Δήμου.

Δεκάδες μικρές και μεγαλύτερες εκδηλώσεις, τόσο στην ενδοχώρα, αλλά και στην παραλιακή ζώνη, γίνονται αφορμή να συναντηθούν ντόπιοι και επισκέπτες και όχι μόνο να ψυχαγωγηθούν αλλά και να να γνωρίσουν, κυρίως οι επισκέπτες του τόπου μας, τα τοπόσημα του Δήμου μας, την παράδοση, την ιστορία ,τα ήθη και τα έθιμά μας.

Κινηματογραφικές προβολές με ελληνικές και ξένες παραγωγές σε πλατείες, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, μικρά θεατρικά δρώμενα, θέατρο σκιών, μουσικές συναυλιακές βραδιές, κ.α., με ελεύθερη είσοδο , συνθέτουν το πολιτιστικό πρόγραμμα μας. Ξεχωριστή παρουσία έχουν οι δράσεις του 16ου Φεστιβάλ “ΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”, το οποίο συνεχίζοντας την επιτυχημένη μορφή των τελευταίων χρόνων, δημιουργεί μια σειρά από βιωματικού χαρακτήρα δράσεις (οινογευσίες, γευσιγνωσίες, εμπειρίες σε χώρους παραγωγής τοπικών προϊόντων, μουσικοχορευτικές βραδιές κ.α), με στόχο τη γνωριμία του τόπου μας, από τους επισκέπτες. Οι δράσεις του Φεστιβάλ “ΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” κορυφώνονται στο τέλος Σεπτεμβρίου, παράλληλα με τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού.

Το πρόγραμμα ξεκινάει με τις παρακάτω εκδηλώσεις :

Παρασκευή 24 Ιουλίου

Ψαθογιάννος, αύλειος χώρος ΙΝ Αγίου Γεωργίου , ώρα 21:00

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Λαϊκή μουσική βραδιά με το συγκρότημα “Εντέχνως Λαϊκοί’

Κυριακή 26 Ιουλίου

· Κολυμπάρι, Θεατράκι Μουσείου Αλιείας, ώρα 21:00

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“Live… a la Ραδιόφωνο” Έντεχνο, swing και retro πρόγραμμα με σχολιασμό και αφήγηση, με τη Σοφία Πατέλη και τον Γιάννη Μαράκα





· Καλλιθέα Χρυσαυγής, Πηγάδα, ώρα 21:00

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“Ο Καραγκιόζης και το Ξενοδοχείο των Φαντασμάτων” Παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους με τον Νίκο Μπλαζάκη

Δευτέρα 27 Ιουλίου





· Βλαχερωνίτισσα, Πλατεία, ώρα 21:00

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“Μπουάτ”

Μουσική βραδιά με γνωστά ελληνικά τραγούδια των συνθετών Χατζηνάσιου, Σπανού, Πλέσσα,

Σαββοπουλουκαι ιστορίες πίσω από αυτά, με τη Σοφία Πατέλη και τον Γιάννη Μάρακα





· Σπηλιά, Πνευματικό Κέντρο, ώρα 21:00

Λαϊκή μουσική βραδιά με το συγκρότημα “Εντέχνως Λαϊκοί’

· Ταυρωνίτης, Πολιτιστικό Κέντρο , ώρα 21:00

“Ο Καραγκιόζης και το Ξενοδοχείο των Φαντασμάτων” Παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους με τον Νίκο Μπλαζάκη





Η είσοδος σε όλες οι εκδηλώσεις είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι 2024,Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» και «Γη – Πολιτισμός – Τουρισμός», διοργανώνονται από τον Δήμο Πλατανιά και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και υλοποιούνται με τη συνεργασία των Τοπικών Συμβουλίων και των Πολιτιστικών Συλλόγων.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το σύνολο των εκδηλώσεων στον Δήμο Πλατανιά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στον παρακάτω σύνδεσμο : https://explorechania.gr/events/platanias

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