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ΚΡΗΤΗ

Σε λειτουργία το νέο Διοικητικό Μέγαρο της Περιφέρειας Κρήτης – Εξοικονόμηση πόρων και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

νέο διοικητικό μέγαρο
clock 13:24 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί το νέο Διοικητικό Μέγαρο της Περιφέρειας Κρήτης, που βρίσκεται στην περιοχή του Λάκκου στο Ηράκλειο, στον χώρο όπου στεγαζόταν το παλιό Υγειονομικό. Το σύγχρονο κτίριο φιλοξενεί πλέον σημαντικό αριθμό υπηρεσιών της Περιφέρειας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στο νησί.

Όπως δήλωσε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, η λειτουργία του νέου μεγάρου αναμένεται να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της Περιφέρειας, καθώς καταργούνται οι δαπάνες για τη μίσθωση διάσπαρτων ιδιωτικών κτιρίων, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών με τη συγκέντρωση των υπηρεσιών σε έναν ενιαίο χώρο.

νέο διοικητικό μέγαρο
νέο διοικητικό μέγαρο

Το νέο βιοκλιματικό κτίριο διαθέτει 160 θέσεις εργασίας, δύο υπόγεια και συνολικά 47 θέσεις στάθμευσης, ενώ περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα συνεδριάσεων που αποτελεί πλέον τη μόνιμη έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Ο σχεδιασμός του βασίζεται σε σύγχρονες αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ενεργειακή απόδοση και την προσβασιμότητα.

νέο διοικητικό μέγαρο
νέο διοικητικό μέγαρο

Παράλληλα, στο ισόγειο έχουν διαμορφωθεί χώροι υποδοχής, αναμονής και συσκέψεων, διευκολύνοντας τόσο τους πολίτες όσο και την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών.

Ο κ. Συριγωνάκης διευκρίνισε ότι το ιστορικό κτίριο της Περιφέρειας στην Πλατεία Ελευθερίας εξακολουθεί να αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς εκεί παραμένουν τα γραφεία του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών, καθώς και οι κεντρικές διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες.

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