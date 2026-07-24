Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός της εθνικής Γερμανίας

Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι και με τη... βούλα ο νέος τεχνικός της εθνικής Γερμανίας, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας (DFB) ανακοίνωσε σήμερα (24/7) την πρόσληψη του άλλοτε προπονητή των Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο 59χρονος τεχνικός διαδέχεται στο «τιμόνι» της «νατσιονάλμανσαφτ» τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν μετά το πρόσφατο Μουντιάλ, με τους τετράκις πρωταθλητές κόσμου να καλούνται να... ανασυνταχθούν ύστερα από ακόμη ένα απογοητευτικό τουρνουά. Ο Κλοπ θα έχει ως βοηθούς τους Πέτερ Κράβιτς, Πεπ Λάιντερς και τον παλαίμαχο Γερμανό διεθνή, Σβεν Μπέντερ.

«Η εθνική ομάδα μπορεί να συνδέσει εμάς τους Γερμανούς όσο σχεδόν τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς κάνει αυτό το καθήκον τόσο ξεχωριστό για μένα» τονίζει σε δήλωσή του ο Κλοπ, ο οποίος εργαζόταν ως παγκόσμιος επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull, και συμπληρώνει: «Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έζησα και έμαθα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στη Red Bull και για την ανοιχτότητα που κατέστησε δυνατή αυτή τη συμφωνία εξαρχής. Τώρα ανυπομονώ γι' αυτό το ιδιαίτερο καθήκον στο γερμανικό ποδόσφαιρο, το οποίο θα αντιμετωπίσουμε μαζί με ταπεινότητα και υπομονή: να αναπτύξουμε μια ομάδα που αγωνίζεται ο ένας για τον άλλον, που απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και πίσω από την οποία οι άνθρωποι της χώρας μας μπορούν να συσπειρωθούν με πλήρη πεποίθηση».

Στο μεταξύ, η DFB διόρισε τον παλαίμαχο διεθνή αμυντικό, Περ Μερτεζάκερ, ο οποίος ήταν μέλος της εθνικής Γερμανίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, ως διευθύνοντα σύμβουλο για τον αθλητισμό. Ο 41 ετών Μερτεζάκερ θα διαδεχθεί τον Αντρέας Ρέτιχ και έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

«Είχαμε πολύ έντονες συζητήσεις. Ήταν η ιδανική λύση για εμάς από την αρχή» δήλωσε ο πρόεδρος της DFB, Μπερντ Νόιεντορφ και συμπλήρωσε: «Εμείς στην DFB συμφωνήσαμε ομόφωνα ότι ήταν ο υποψήφιος, με τον οποίο έπρεπε να μιλήσουμε. Οι συνομιλίες μας με τον Γιούργκεν μόνο ενίσχυσαν την πεποίθησή μας ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή».

Η ήττα της Γερμανίας από την Παραγουάη στα πέναλτι στη φάση των «32» σηματοδότησε μια τρίτη διαδοχική απογοητευτική πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τους τέσσερις φορές πρωταθλητές κόσμου, μετά τους αποκλεισμούς των «πάντσερ» από τη φάση των ομίλων το 2018 και το 2022. Η Γερμανία κατέκτησε για τελευταία φορά το τρόπαιο στο Μουντιάλ το 2014.

Ο Κλοπ αναλαμβανει τα «ηνία» της εθνικής Γερμανίας μετά τον τερματισμό του συμβολαίου του σε λιγότερο από δύο χρόνια από την έναρξη της θητείας του στη Red Bull.

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