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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ηρακλειώτη Μανώλη Σάλιακα

ΣΑΛΙΑΚΑΣ
clock 14:22 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι διοικούντες την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ανακοίνωσαν την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα, με τον 29χρονο δεξιό οπισθοφύλακα, να υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους».

    Ο Ηρακλειώτης αμυντικός αγωνιζόταν στην Σεντ Πάουλι και αποκτήθηκε έναντι περίπου 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην συμφωνία των δύο συλλόγων, προβλέπεται ποσοστό μεταπώλησης, αλλά και κάποια μπόνους επίτευξης στόχων.

    Ο έμπειρος άσος πραγματοποίησε 120 συμμετοχές με την γερμανική ομάδα και με απολογισμό εννέα γκολ και 12 ασίστ, αποτελούσε βασικό στέλεχος, ενώ στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, έπαιξε σε 20 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις και σημείωσε ένα γκολ.

    Υπενθυμίζεται, ότι ο Σάλιακας είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό, προερχόμενος από τα τμήματα υποδομής του Εργοτέλη, ενώ με την πρώτη ομάδα είχε έξι συμμετοχές.

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