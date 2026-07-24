Κρήτη: Κορυφώνεται η τουριστική σεζόν με υψηλές πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, καταλύματα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ανάσες δροσιάς, γεμάτες αποσκευές και εικόνες καλοκαιρινής ραστώνης συνθέτουν το σκηνικό στην Κρήτη, καθώς η τουριστική περίοδος βρίσκεται στην κορύφωσή της, περιμένοντας τον Αύγουστο που καταφθάνει σε λίγα εικοσιτετράωρα.

Η επιβατική κίνηση είναι στο «κόκκινο», με τις πύλες εισόδου του νησιού να δέχονται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.

Τα πλοία από και προς το λιμάνι του Ηρακλείου έχουν πολύ υψηλές πληρότητες ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», όπου οι αφίξεις εξωτερικού και εσωτερικού διαδέχονται η μία την άλλη ασταμάτητα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι και ο Ιούλιος θα κλείσει με θετικό πρόσημο .

Οι δείκτες πληρότητας στα ξενοδοχειακά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ολόκληρο το νησί, αυξάνονται συνεχώς.

Από τις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της βόρειας παραλιακής ζώνης μέχρι τις πιο ήσυχες γωνιές του Νότου, η διαθεσιμότητα είναι πλέον περιορισμένη, ωστόσο διαθέσιμα καταλύματα υπάρχουν και οι εκπτώσεις θα συνεχιστούν και τον Αύγουστο.

Με την άδεια του Αυγούστου προ των πυλών, πολλοί Κρητικοί έχουν ήδη αναχωρήσει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ενώ άλλοι ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για ολιγοήμερες εξορμήσεις στα νησιά , στα εξοχικά φίλων ή στα χωριά τους, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα της πόλης.

Ακόμη και όσοι δεν καταφέρουν να ταξιδέψουν, ξεκουράζονται στις κοντινές παραλίες τα Σαββατοκύριακα και ευτυχώς η Κρήτη έχει πολλές εναλλακτικές για διακοπές όλων των κατηγοριών, αλλά των οικονομικών δυνατοτήτων της κάθε οικογένειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βάσεις 2026: Τα τμήματα με τις πολλές κενές θέσεις στην Κρήτη - Πώς εξηγείται το «άλμα» στις στρατιωτικές σχολές

Έκρηξη στα Λιβάδια Χανίων: Δίνει μάχη στην εντατική ο 77χρονος - Εξετάζεται η μεταφορά του στην Αθήνα

Σε λειτουργία το νέο Διοικητικό Μέγαρο της Περιφέρειας Κρήτης – Εξοικονόμηση πόρων και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών



