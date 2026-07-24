Έκρηξη στα Λιβάδια Χανίων: Δίνει μάχη στην εντατική ο 77χρονος - Εξετάζεται η μεταφορά του στην Αθήνα

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Διασωληνωμένος και σε ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά χθες, στην έκρηξη σε βιοτεχνικό χώρο στα Λιβάδια Χανίων.

Ο 77χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα από την ισχυρή έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε.

Οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Προς το παρόν, ωστόσο, η σοβαρότητα των τραυμάτων του καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε μετακίνηση.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε βιοτεχνία επισκευής λέμβων στην περιοχή των Λιβαδιών Χανίων προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό συμβάν.

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