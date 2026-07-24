Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων: Βραβεύει τα παιδιά εργαζομένων που πέτυχαν στις πανελλαδικές

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου εκφράζουν τα συγχαρητήρια τους σε όλα τα παιδιά συναδέλφων που κατάφεραν, με κόπο, επιμονή και αγώνα, να πετύχουν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας .

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς έρχεται ως καρπός των προσπαθειών νέων ανθρώπων που μεγάλωσαν σε οικογένειες εργαζόμενων στον τουρισμό, οι οποίες κάτω από δύσκολες συνθήκες στήριξαν τα παιδιά τους σε κάθε βήμα της διαδρομής τους.

"Το Σωματείο μας, αναφέρεται σε ανακοίνωση, αναγνωρίζοντας την αξία της προσπάθειας αυτής, θα πραγματοποιήσει και φέτος τιμητική εκδήλωση βράβευσης των παιδιών που εισήχθησαν στα ΑΕΙ. Στην εκδήλωση θα απονεμηθούν έπαινοι και χρηματικά ποσά ως συμβολική επιβράβευση για την επιτυχία τους.



Καλούμε όλους τους συναδέλφους ξενοδοχοϋπαλλήλους-γονείς και εργαζόμενοι επιτυχόντες που εργάζονται το 2026 (ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ) των επιτυχόντων να δηλώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους στο Σωματείο μας από 27 Ιουλίου έως και τις 17 Αυγούστου, ώστε να προχωρήσουμε στην οργάνωση της εκδήλωσης. Μετά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες δηλώσεις συμμετοχής ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Οι έπαινοι και τα χρηματικά ποσά θα δοθούν σε όσους έχουν φυσική παρουσία στην εκδήλωση"

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

• Βεβαίωση εργοδότη για το 2026 από το ξενοδοχείο όπου εργάζεται ο γονιός ή το παιδί εφόσον είναι εργαζόμενος .



• Αποδειχτικό στοιχείο εισαγωγής του παιδιού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Σωματείου στο τηλέφωνο 2810289597 / 2810288026.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου.

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