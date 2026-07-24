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Μάταλα, Κόκκινος Πύργος, Καλοί Λιμένες: Οι «γαλάζιοι» προορισμοί του Δήμου Φαιστού

Οι 3 παραλίες του Δήμου Φαιστού που κέρδισαν «Γαλάζια Σημαία»
clock 10:25 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι «Γαλάζιες Σημαίες» κυματίζουν και φέτος στις τρεις βραβευμένες παραλίες του Δήμου Φαιστού, επιβεβαιώνοντας την σταθερή παρουσία του Δήμου στον διεθνή θεσμό που αναγνωρίζει ακτές με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η διάκριση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της διαρκούς προσπάθειας για τη διατήρηση ενός ποιοτικού και φιλόξενου παράκτιου περιβάλλοντος για κατοίκους και επισκέπτες.

Και τη φετινή χρονιά, οι ακτές Κόκκινος Πύργος, Μάταλα και Καλοί Λιμένες διατηρούν τη διεθνή διάκριση της «Γαλάζιας Σημαίας». Η διάκριση αυτή απονέμεται σε παραλίες που πληρούν αυστηρά κριτήρια, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, την εξαιρετική ποιότητα των υδάτων, την περιβαλλοντική διαχείριση, την καθαριότητα, την ασφάλεια των λουόμενων, την προσβασιμότητα και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Οι 3 παραλίες του Δήμου Φαιστού που κέρδισαν «Γαλάζια Σημαία»

Ο Δήμαρχος Φαιστού, κ Γρηγόρης Νικολιδάκης, δήλωσε, «Η διατήρηση των τριών «Γαλάζιων Σημαιών» στις παραλίες του Δήμου Φαιστού αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, η οποία αντανακλά την προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση των ακτών μας και την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Οι παραλίες αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τον τόπο και οφείλουμε να τις διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στους κατοίκους και στους επισκέπτες».

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