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Ηράκλειο: Αλλάζει όψη η πλατεία Ελευθέρνης στα Καμίνια

Καμίνια Πλατεία
clock 09:34 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αλλάζει ριζικά η όψη της Πλατείας Ελευθέρνης στα Καμίνια, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής με στόχο την αισθητική αναβάθμιση, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του χώρου.

Στο έργο βρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σπυριδάκη, τον Πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Βασίλη Τριτσάρη, το μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζαμπία Λαζανάκη και την επιβλέπουσα του έργου Σγουρίτσα Πιταροκοίλη, νωρίς το πρωί της Πέμπτης 23/7.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε με κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής και σε δήλωσή του επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων σε γειτονιές της πόλης, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Καμίνια πλατεία

Με την παρέμβαση αναμορφώνεται πλήρως η πλατεία Ελευθέρνης, εξασφαλίζονται συνθήκες ασφαλούς προσβασιμότητας και υψηλότερη ποιότητα δημόσιου χώρου, προς όφελος τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρη καθαίρεση της υφιστάμενης πλακόστρωσης που παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές, την τοποθέτηση νέων τσιμεντένιων κυβόλιθων, νέου αστικού εξοπλισμού με σύγχρονα καθιστικά, φωτιστικά σώματα και επιπλέον στοιχεία για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

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