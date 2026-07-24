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GOSSIP - LIFESTYLE

Ψυχίδου: Απαντά στα σχόλια για την βάφτιση του 9χρονου γιου της

κοργιαλς
clock 09:00 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Φωτεινή Ψυχίδου  βάφτισε τον 9χρονο γιο της, Θανάση, στη Ναύπακτο, έχοντας στο πλευρό της τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Κοργιαλά. Η επιλογή να πραγματοποιηθεί το μυστήριο όταν το παιδί είναι πλέον εννέα ετών προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Μιλώντας στα Parapolitika.gr, η Φωτεινή Ψυχίδου ξεκαθάρισε πως η απόφαση ήταν απόλυτα συνειδητή.

«Η απόφαση να βαφτιστεί ο γιος μου στην ηλικία των εννέα, όπως και η κόρη μου, ήταν μια απόφαση συνειδητή, γιατί ήθελα να είχε προηγηθεί η κατήχηση των παιδιών, η πνευματική τους προετοιμασία και ήθελα να συμμετέχουν στο μυστήριο, όπως και έγινε. Τα παιδιά έφτιαξαν μόνα τους τα μαρτυρικά, τις μπομπονιέρες τους και την εκκλησία της βάφτισής τους. Η συγκίνηση της οικογένειας, αλλά κυρίως του παιδιού, ήταν η μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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