Ψυχίδου: Απαντά στα σχόλια για την βάφτιση του 9χρονου γιου της

Η Φωτεινή Ψυχίδου βάφτισε τον 9χρονο γιο της, Θανάση, στη Ναύπακτο, έχοντας στο πλευρό της τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Κοργιαλά. Η επιλογή να πραγματοποιηθεί το μυστήριο όταν το παιδί είναι πλέον εννέα ετών προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Μιλώντας στα Parapolitika.gr, η Φωτεινή Ψυχίδου ξεκαθάρισε πως η απόφαση ήταν απόλυτα συνειδητή.

«Η απόφαση να βαφτιστεί ο γιος μου στην ηλικία των εννέα, όπως και η κόρη μου, ήταν μια απόφαση συνειδητή, γιατί ήθελα να είχε προηγηθεί η κατήχηση των παιδιών, η πνευματική τους προετοιμασία και ήθελα να συμμετέχουν στο μυστήριο, όπως και έγινε. Τα παιδιά έφτιαξαν μόνα τους τα μαρτυρικά, τις μπομπονιέρες τους και την εκκλησία της βάφτισής τους. Η συγκίνηση της οικογένειας, αλλά κυρίως του παιδιού, ήταν η μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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