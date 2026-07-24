Τεχνικός κλιματισμού: Το λάθος με την εξωτερική μονάδα που μειώνει την απόδοση της συσκευής

Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει το καλοκαίρι, η σωστή εγκατάσταση του κλιματιστικού είναι καθοριστική για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του.

Ο ειδικός στην ψύξη και τον κλιματισμό Πάμπλο Εσπινιέιρα, σε οδηγό που δημοσιεύτηκε στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα Caloryfrio.com, εξηγεί ότι πολλά προβλήματα στην απόδοση των κλιματιστικών οφείλονται σε λανθασμένη τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας.

Όπως αναφέρει, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπει ο κατασκευαστής από τοίχους και άλλα εμπόδια, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα. Αν χρησιμοποιούνται αεραγωγοί, η μονάδα πρέπει να διαθέτει επαρκή πίεση για την αποτελεσματική αποβολή του θερμού αέρα, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή ακόμη και διακοπής της λειτουργίας της.

Ο Εσπινιέιρα επισημαίνει επίσης ότι η εξωτερική μονάδα δεν πρέπει να τοποθετείται στο χαμηλότερο σημείο ενός κλειστού φωταγωγού, καθώς ο θερμός αέρας εγκλωβίζεται, μειώνοντας σημαντικά την απόδοση του κλιματιστικού.

Για εγκαταστάσεις σε φωταγωγούς ή άλλους περιορισμένους χώρους, προτείνει η εξωτερική μονάδα να τοποθετείται όσο το δυνατόν ψηλότερα, ώστε ο θερμός αέρας να απομακρύνεται ευκολότερα. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η εγκατάσταση από πιστοποιημένο τεχνικό είναι απαραίτητη για την ασφαλή και οικονομική λειτουργία του κλιματιστικού, ιδιαίτερα τις ημέρες του καύσωνα.

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