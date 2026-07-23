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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το οικόπεδο τους είναι δεσμευμένο από το 1972 και παραμένει αναξιοποίητο - Δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα (βίντεο)

καθαρισμός οικοπέδων
clock 21:12 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δημότες Θεσσαλονίκης καταγγέλλουν ότι η ιδιοκτησία τους παραμένει δεσμευμένη από το 1972, χωρίς να έχουν λάβει καμία αποζημίωση μέχρι σήμερα. Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες και αναστάτωση στην καθημερινότητά τους, καθώς το οικόπεδο παραμένει αναξιοποίητο.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες ενέργειες από την πολιτεία για την αποκατάσταση της κατάστασης και την αποζημίωσή τους. Επισημαίνουν ότι η αδικία αυτή πλήττει την αξιοπρέπειά τους και απαιτούν λύσεις που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν επιτέλους την περιουσία τους.

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