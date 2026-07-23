Ανδρουλάκης: ''Αυτά θα πω στον γιο μου όταν δώσει πανελλαδικές'' (βίντεο)

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται στις πανελλαδικές εξετάσεις και τις συμβουλές που θα δώσει στον γιο του όταν έρθει εκείνη η στιγμή

Στο βίντεο, που παρατίθενται χιουμοριστικά αποσπάσματα από δηλώσεις υποψηφίων παλαιότερων χρόνων των πανελλαδικών, ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι «όταν η παιδεία στη χώρα μας δεν περνάει τη βάση, δεν είναι δίκαιο να πέφτει όλο το βάρος στους μαθητές. Τα παιδιά έκαναν την προσπάθειά τους. Τώρα είναι η σειρά της πολιτείας να κάνει τη δική της. Γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται αλλαγή. Όχι περισσότερη πίεση, όχι περισσότερη παπαγαλία. Περισσότερη ουσιαστική μάθηση και γνώση».

Ακόμη, ερωτηθείς για το τι θα αναφέρει στον γιο του, Μαρίνο, όταν έρθει η στιγμή να δώσει πανελλήνιες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως «θα του έλεγα, αυτό που θα έλεγα και σε κάθε παιδί. Οι Πανελλήνιες είναι μια σημαντική μάχη. Δεν είναι όμως η μάχη που θα καθορίσει τη ζωή του. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τα καλύτερα είναι μπροστά».

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