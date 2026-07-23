Δήμος Ηρακλείου: Διαψεύδει αποστολή email για πληρωμές – Πρόκειται για απάτη

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Σε διευκρινίσεις προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου σχετικά με το ηλεκτρονικό μήνυμα που εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη Δημοτική Αστυνομία και ζητά από πολίτες την καταβολή χρηματικών ποσών.

Όπως επισημαίνεται, μετά από εκτεταμένους ελέγχους ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι δεν έχει αποσταλεί κανένα τέτοιο email από τον Δήμο Ηρακλείου ή κάποια από τις υπηρεσίες του, ενώ δεν προέκυψε παραβίαση των πληροφοριακών του συστημάτων.

Σύμφωνα με τον Δήμο, πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing), με το μήνυμα να έχει σταλεί πιθανότατα από διακομιστή του εξωτερικού χρησιμοποιώντας πλαστογραφημένα στοιχεία αποστολέα.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, να μην κοινοποιούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να διαγράφουν άμεσα κάθε αντίστοιχο μήνυμα που λαμβάνουν.

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