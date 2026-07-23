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Κρήτη: Έκρηξη σε εργαστήριο σκαφών στα Λιβάδια - Με σοβαρά εγκαύματα ο ιδιοκτήτης

πυροσβέστης
clock 19:22 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ισχυρή έκρηξη προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή των Λιβαδιών στα Χανιά και σημειώθηκε σε βιοτεχνικό χώρο, περιφερειακά της πόλης.

Η έκρηξη κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με ισχυρές δυνάμεις να μεταβαίνουν στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Συνολικά επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο του χώρου και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων.

Σύμφωνα με τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, από την έκρηξη τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και μάλιστα υπέστη σοβαρά εγκαύματα. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. 

Η βιοτεχνία σύμφωνα με πληροφορίες, λειτουργεί για επισκευή πολυεστερικών σκαφών και σωστικών λέμβων. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν άγνωστες, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έκρηξης.

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