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GOSSIP - LIFESTYLE

Σκιαδαρέσης: «Τα “Μαύρα Μεσάνυχτα” είναι ίσως η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει στην ελληνική τηλεόραση»

σκια
clock 18:00 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1» και μίλησε για δύο τηλεοπτικές σειρές που ξεχώρισαν στην πορεία του, το «Καφέ της Χαράς» και τα «Μαύρα Μεσάνυχτα».

«Με τον Κοκκινόπουλο είχαμε παρελθόν. Συνεργάτης αγαπημένος. Όταν ήρθε η σειρά “Μαύρα Μεσάνυχτα”, μου είπε “σε θέλω σ’ αυτόν τον ρόλο”. Δεν το παζαρέψαμε και νομίζω ότι είναι ίσως και η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει στην ελληνική τηλεόραση», ανέφερε.

«Θεωρώ καταπληκτικό το σενάριο. Στεκότανε άνετα και στο εξωτερικό. Είναι και πολύ καλύτερο από άλλα πράγματα που πήραν μεγαλύτερη φήμη μετά, ενώ αυτό ήταν κλάσης. Ήταν μια εξαιρετική μαύρη κωμωδία, απίστευτη», τόνισε.

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