Ν. Δένδιας: Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και δέκα ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα

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Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) ενέκρινε μια σειρά σημαντικών συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα των, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με τον υπουργό, το ΚΥΣΕΑ προχώρησε στην έγκριση έντεκα προγραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν:

1. Το αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και antidrone σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα».

2. Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών.

3. Το σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών HERON 1.

4. Μικρούς δορυφόρους SAR (Synthetic Aperture Radar) με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας υπό πλήρη εθνικό έλεγχο.

5. Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα CLASS II και την απόκτηση δέκα επιπλέον συστημάτων τύπου V-BAT.

6. Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης, βασικό τμήμα της στολής του μαχητή.

7. Τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millenium, τα οποία θα αποκτηθούν μέσω διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας – Πορτογαλίας. Το πρώτο αεροσκάφος αναμένεται να παραδοθεί το 2027 και θα διαθέτει δυνατότητα ανεφοδιασμού μαχητικών στον αέρα.

8. Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα οκτώ θα κατασκευαστούν στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

9. Αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα.

10. Πυραύλους HELLFIRE με καθοδήγηση laser για την ενίσχυση των επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache.

11. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ για αξιωματικούς, με στόχο την εξειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Αναφερόμενος στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους, που συγκροτούν «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου». Η συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ.

Για τον αντιαεροπορικό θόλο, ο υπουργός εξήγησε ότι «προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων», ακόμη και «από τη διόπτρα στο κράνος των στελεχών του Στρατού Ξηράς».

Όπως τόνισε, το σύστημα «επεξεργάζεται, προτεραιοποιεί και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής», μετατρέποντας τις Ένοπλες Δυνάμεις σε «μια σύγχρονη μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις».

Η «Ατζέντα 2030» και τα επόμενα βήματα

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι με τις σημερινές αποφάσεις «εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της Ατζέντας 2030». Παράλληλα, προανήγγειλε ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων, καθώς και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού προγράμματος για την περίοδο 2027-2037.

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