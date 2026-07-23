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Γατάκι… βαποράκι «συνελήφθη» να μεταφέρει ναρκωτικά σε ρωσική φυλακή – ΒΙΝΤΕΟ

γάτα, βαποράκι
clock 15:35 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία ασυνήθιστη απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών σε σωφρονιστικό κατάστημα απέτρεψαν οι αρχές στη Ρωσία, όταν εντόπισαν μια γάτα που μετέφερε απαγορευμένες ουσίες δεμένες στο περιλαίμιό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σωφρονιστική Αποικία Νο. 17 (IK-17) στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εκτέλεσης Ποινών (FSIN).



Το περιλαίμιο πρόδωσε το σχέδιο

Οι δράστες είχαν τοποθετήσει στη γάτα υφασμάτινο περιλαίμιο, στο οποίο ήταν στερεωμένα δύο δέματα με ναρκωτικές ουσίες. Στόχος τους ήταν το ζώο να περάσει απαρατήρητο μέσα στη φυλακή και να παραδώσει το παράνομο φορτίο σε κρατούμενους, σύμφωνα με το ρωσικό μέσο Life.



Ωστόσο, το ασυνήθιστο περιλαίμιο κίνησε τις υποψίες των σωφρονιστικών υπαλλήλων, οι οποίοι ακινητοποίησαν τη γάτα και αφαίρεσαν τα δύο πακέτα.

Οι συσκευασίες εξετάστηκαν με τη συνδρομή ειδικού αστυνομικού σκύλου και στη συνέχεια στάλθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

Η γάτα αφέθηκε ελεύθερη

Η γάτα δεν τραυματίστηκε. Αφού εξετάστηκε από τους αρμόδιους και διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία της, αφέθηκε ελεύθερη.

Οι ρωσικές αρχές διεξάγουν πλέον έρευνα για να εντοπίσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την ασυνήθιστη μέθοδο μεταφοράς ναρκωτικών προς το σωφρονιστικό κατάστημα.

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