Κρήτη: Αστυνομική επιχείρηση για υπόθεση ναρκωτικών – Εξετάζεται παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, πέντε προσαγωγές

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη αλλοίωση στοιχείων σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε προσαγωγές, μεταξύ των οποίων ένας ιατροδικαστής από τα Χανιά, ένας δικηγόρος και εργαζόμενος σε τοξικολογικό εργαστήριο της Κρήτης, ενώ η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει και άλλα πρόσωπα.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες τόσο σε επαγγελματικούς χώρους όσο και σε κατοικίες των εμπλεκομένων, αναζητώντας στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Χανίων, η οποία εξετάζει φακέλους υποθέσεων ναρκωτικών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο να είχαν παραποιηθεί αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε κατηγορούμενοι σε υποθέσεις ναρκωτικών να εμφανίζονται ως τοξικοεξαρτημένοι.

Η Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της έρευνας, οπότε και θα αποσαφηνιστούν η έκταση της υπόθεσης, ο αριθμός των εμπλεκομένων και οι ενδεχόμενες ποινικές διώξεις.

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