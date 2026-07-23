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Ηράκλειο: Συνελήφθη 22χρονη στο αεροδρόμιο με 19 κιλά κάνναβης – Μέλος διεθνούς κυκλώματος (φωτο)

Περιπολικό
clock 14:58 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη μιας 22χρονης αλλοδαπής προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης (23/7) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η νεαρή γυναίκα φέρεται να είναι μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και είχε φτάσει αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού, μεταφέροντας μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της.

Έπειτα από στοχευμένη αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 22χρονη κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο. Κατά τον έλεγχο της αποσκευής της βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 210 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η 22χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

ναρκωτικά - βαλίτσα

Σύμφωνα με την αστυνομία:

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνελήφθη σήμερα (23.07.2026) το πρωί, στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», 22χρονη αλλοδαπή – μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, σχετικά με τη

μεταφορά αεροπορικώς μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης από την 22χρονοη κατ’ εντολή ομοεθνή της με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε έτερους διακινητές, σήμερα (23.07.2026) το πρωί οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση.

ναρκωτικά - βαλίτσα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, εντοπίσθηκε η κατηγορούμενη στον αερολιμένα κατά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού.

Από την επακόλουθη έρευνα στην αποσκευή της, κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός αυτής, 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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