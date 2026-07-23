Κρήτη: «Σεισμός» στον αγροτικό κόσμο για το νέο ΟΣΔΕ – Αντιδράσεις από τα ΚΥΔ – Στον αέρα οι επιδοτήσεις

Ριζική ανατροπή στο καθεστώς υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026 φέρνει η νέα, πολυσυζητημένη τροπολογία της ΑΑΔΕ η οποία ψηφίστηκε Βουλή. Η ρύθμιση αυτή μεταβάλλει πλήρως τις ισορροπίες, καθιερώνοντας για πρώτη φορά τη νομική και οικονομική συνυπευθυνότητα μεταξύ των παραγωγών και των παρόχων υποβολής δηλώσεων (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων - ΚΥΔ, γεωπόνοι, λογιστές

Μέχρι σήμερα, την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια της δήλωσης έφερε ο αγρότης. Με το νέο πλαίσιο, εάν διαπιστωθούν ανακρίβειες, σκόπιμα λάθη ή πλαστά δικαιολογητικά που οδηγούν σε παράνομες επιδοτήσεις, τα ποσά θα αναζητούνται αναδρομικά και από τον πάροχο που μεσολάβησε για την οριστικοποίηση της δήλωσης και επιβάλλονται και τσουχτερά πρόστιμα.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη ο Πρόεδρος του Συλλόγου μελετητών γεωπόνων και τεχνολόγων γεωπόνων Κρήτης, Νίκος Κουτεντάκης και ιδιοκτήτης ΚΥΔ, εξέφρασε την κάθετη αντίδρασή του στις νέες αλλαγές τονίζοντας ότι δεν είναι ευθύνη των Κέντρων να ελέγχουν την γνησιότητα των δικαιολογητικών στις δηλώσεις των παραγωγών αλλά της ΑΑΔΕ. Με όλα αυτά επεσήμανε όλα τα ΚΥΔ είναι αποφασισμένα να μην ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα για τις δηλώσεις και αυτό που εξετάζεται τώρα είναι η νομιμότητα των όσων ψηφίστηκαν στη Βουλή.Αυτό σημαίνει ότι τόσο το ΟΣΔΕ όσο και οι επιδοτήσεις είναι στον αέρα.

Με το νέο καθεστώς οι πύλες, οι γεωπόνοι και οι λογιστές υποχρεούνται πλέον να διενεργούν εξονυχιστικό έλεγχο («τσεκάρισμα») της εγκυρότητας όλων των στοιχείων πριν από την τελική υποβολή. Τα λάθη ή τα πλαστά δικαιολογητικά ενδέχεται να επιφέρουν διοικητικά πρόστιμα έως και 50.000 ευρώ, καθώς και αποκλεισμό του ΚΥΔ από το σύστημα για 2 έτη.

Η πιο αμφιλεγόμενη διάταξη της τροπολογίας ορίζει ρητά ότι:

«Δεν συμβάλλονται με τον δικαιούχο ενίσχυσης πρόσωπα που έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό, επαγγελματικό, οικογενειακό ή άλλο προσωπικό συμφέρον το οποίο δύναται να επηρεάσει την αμερόληπτη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους».

Το γεγονός αυτό γεννά ένα τεράστιο νομικό και λειτουργικό ερώτημα για τα ΚΥΔ που ανήκουν σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Καθώς οι παραγωγοί-μέλη των συνεταιρισμών διατηρούν μόνιμες οικονομικές σχέσεις, εμπορικές συναλλαγές και μερίδια στην οργάνωση, η διάταξη αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως έμμεσος αποκλεισμός των συνεταιριστικών πυλών από τη διαδικασία του ΟΣΔΕ. Οι ιδιοκτήτες των ΚΥΔ τονίζουν ότι μετατρέπονται άδικα από απλοί «καταχωρητές» σε «ελεγκτές του κράτους», αναλαμβάνοντας ένα δυσανάλογο οικονομικό ρίσκο χωρίς να έχουν τα ανακριτικά εργαλεία για να ελέγξουν αν ένας παραγωγός τους προσκομίζει εσκεμμένα παραποιημένα έγγραφα.

Από την πλευρά των παραγωγών εκφράζονται έντονοι φόβοι ότι το αυξημένο ρίσκο και οι χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου θα μετακυλιστούν στους ίδιους, οδηγώντας σε κατακόρυφη αύξηση του κόστους υποβολής της δήλωσης

Πρόστιμα

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας για:



α) πλημμελή αποτύπωση και μεταφορά στο Ο.Σ.Δ.Ε. των προς καταχώριση στοιχείων που προσκομίστηκαν από τον δικαιούχο,



β) παραβίαση υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας



γ) ελλιπή τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης,



επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά παράβαση και προσωρινός αποκλεισμός από τη δυνατότητα υποβολής Ε.Α.Ε.(δηλώσεων) έως δύο (2) έτη ενίσχυσης



Για σοβαρές παραβάσεις και συγκεκριμένα για:



α) υπαίτια υποβολή αιτήσεων με Ψευδή, ανακριβή ή νοθευμένα στοιχεία, άλλως με δεδομένα για τα οποία από το σύστημα προκύπτει πρόδηλη ασυμβατότητα,



β) υπαίτια απόκρυψη στοιχείων ή δικαιολογητικών που επηρεάζουν ουσιωδώς τη χορήγηση, το ύψος ή τη διατήρηση της ενίσχυσης,



γ) υπαίτια χρήση πλαστών ή νοθευμένων δικαιολογητικών,



δ) υπαίτια παροχή αναληθών στοιχείων ή παραπλανητικών πληροφοριών προς την Α.Α.Δ.Ε.,



ε) μη τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης,



στ) υποβολή αιτήσεων, τελώντας σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,



επιβάλλονται πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από τη δυνατότητα υποβολής Ε.Α.Ε.

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