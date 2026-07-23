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ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από ουκρανικά πλήγματα σε Ρωσία και Κριμαία

πόλεμος
clock 10:35 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ύστερα από πλήγματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στη Ρωσία και στην προσαρτημένη Κριμαία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην περιοχή Σεμπεκίνσκι, όταν ουκρανικό drone έπληξε όχημα, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram.

Στην Κριμαία, χερσόνησο που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, ένας άνδρας σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σε ουκρανική επιδρομή, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη Σεργκέι Αξιόνοφ.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, οι ανταλλαγές πληγμάτων συνεχίζονται και εντείνονται. Οι επιθέσεις εκτείνονται συχνά πέρα από τα μέτωπα, πλήττοντας τα μετόπισθεν και προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Οι αμερικανικές προσπάθειες μεσολάβησης ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα έχουν ουσιαστικά παγώσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο, καθώς η προσοχή της Ουάσιγκτον φαίνεται να επικεντρώνεται πλέον στο Ιράν.

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