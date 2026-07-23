Σοκ: Αρκούδα σκαρφάλωσε στην κορυφή κολόνας

Ένα πρωτοφανές περιστατικό κατέγραψε ο φακός στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, όταν μια τεράστια αρκούδα βρέθηκε εγκλωβισμένη στην κορυφή μιας κολόνας ηλεκτροδότησης.

Το βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε, έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο.

We appreciate the enthusiasm for American Energy Dominance, but this isn't what we meant. https://t.co/FpfmUn6PYh — US Department of the Interior (@Interior) July 22, 2026

Τα πλάνα που έγιναν viral



Το εντυπωσιακό βίντεο αναδημοσιεύτηκε την Τετάρτη στην πλατφόρμα X από το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.







Το υπουργείο συνόδευσε την ανάρτηση με μια δόση χιούμορ, γράφοντας: «Εκτιμούμε τον ενθουσιασμό για την “αμερικανική ενεργειακή υπεροχή”, αλλά δεν είναι αυτό που εννοούσαμε».

Στο υλικό, το οποίο καταγράφηκε τη Δευτέρα στην αγροτική περιοχή Γκλάντστοουν του Νέου Μεξικού, φαίνεται το ζώο να κρατιέται με τα μπροστινά του πόδια από το οριζόντιο δοκάρι του στύλου, ενώ τα πίσω του πόδια κρέμονται στον αέρα.

Στο ηχητικό της κλήσης έκτακτης ανάγκης (911), ο πολίτης που καταγράφει το συμβάν ακούγεται να λέει: «Καλώ για να αναφέρω μια αρκούδα πάνω σε μια κολόνα φωτισμού».

Ο χειριστής της κλήσης, έχοντας ήδη λάβει προηγούμενες αναφορές για το συμβάν, ενημερώνει πως «Έχω ήδη καλέσει την Υπηρεσία Θήρας και Αλιείας και είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα».







Όπως εξήγησε στη συνέχεια ο ίδιος, εάν οι ειδικοί της άγριας πανίδας αναισθητοποιούσαν την αρκούδα με βέλος, η πτώση από τέτοιο ύψος θα ήταν μοιραία για το ζώο.

«Δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε»



Η Σάνον Μάλενς, η οποία ήταν παρούσα στο συμβάν, δήλωσε στο Storyful ότι ταξίδευε από το Νέο Μεξικό προς την Οκλαχόμα μέσω του αυτοκινητοδρόμου Highway 56 όταν εντόπισε το άτυχο ζώο.

«Πραγματικά δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε στην αρχή, οπότε κάναμε αναστροφή για να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά», είπε.

«Αρχικά νομίζαμε ότι η αρκούδα ήταν νεκρή, μέχρι που πλησιάσαμε και συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν ακόμα ζωντανή».

Η τραγική κατάληξη



Δυστυχώς, η περιπέτεια του ζώου δεν είχε αίσιο τέλος. Το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Πανίδας του Νέου Μεξικού επιβεβαίωσε στη New York Post ότι, παρά τις προσπάθειες των τοπικών αρχών, η αρκούδα υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία πριν προλάβουν να της προσφέρουν βοήθεια.

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