Ηράκλειο: Τους πρόδωσε... η τράπεζα - Ταυτοποιήθηκε ζευγάρι που έκλεψε 12.000 ευρώ από ηλικιωμένο

Στην ταυτοποίηση δύο Ρομά, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, ηλικίας 44 και 40 ετών αντίστοιχα, οδήγησαν οι έρευνες των αρχών, μετά την καταγγελία 83χρονου από τα Καμίνια Ηρακλείου για κλοπή.

Ο ηλικιωμένος άνδρας μετέβη στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι άγνωστοι είχαν μπει στο σπίτι του όταν ο ίδιος έλειπε, σπάζοντας την πόρτα και του έκλεψαν χρηματικό ποσό 10.000 έως 12.000 ευρώ.

Οπως έδειξε η αστυνομική έρευνα το ζευγάρι των Ρομά, είχε αφαιρέσει τα χρήματα από το σπίτι του ηλικιωμένου, όμως υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα: τα χαρτονομίσματα ήταν σε κακή κατάσταση, άλλα βρεγμένα, άλλα κομμένα, και άλλα αλλοιωμένα. Για τον λόγο αυτό μετέβησαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να τα αντικαταστήσουν.

Ωστόσο η επιθυμία τους δεν ικανοποιήθηκε, καθώς η τράπεζα αρνήθηκε. Το ζευγάρι δεν το έβαλε κάτω και επανέλαβε την επίσκεψη, για να λάβει όμως την ίδια αρνητική απάντηση.

Ενημερώθηκε η αστυνομία και έτσι ταυτοποιήθηκαν ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

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