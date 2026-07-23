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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τους πρόδωσε... η τράπεζα - Ταυτοποιήθηκε ζευγάρι που έκλεψε 12.000 ευρώ από ηλικιωμένο

Διάρρηξη Διαρρήκτες
clock 09:35 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην ταυτοποίηση δύο Ρομά, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, ηλικίας 44 και 40 ετών αντίστοιχα, οδήγησαν οι έρευνες των αρχών, μετά την καταγγελία 83χρονου από τα Καμίνια Ηρακλείου για κλοπή.

Ο ηλικιωμένος άνδρας μετέβη στην αστυνομία και κατήγγειλε ότι άγνωστοι είχαν μπει στο σπίτι του όταν ο ίδιος έλειπε, σπάζοντας την πόρτα και του έκλεψαν χρηματικό ποσό 10.000 έως 12.000 ευρώ. 

Οπως έδειξε η αστυνομική έρευνα το ζευγάρι των Ρομά, είχε αφαιρέσει τα χρήματα από το σπίτι του ηλικιωμένου, όμως υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα: τα χαρτονομίσματα ήταν σε κακή κατάσταση, άλλα βρεγμένα, άλλα κομμένα, και άλλα αλλοιωμένα. Για τον λόγο αυτό μετέβησαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να τα αντικαταστήσουν.

Ωστόσο η επιθυμία τους δεν ικανοποιήθηκε, καθώς η τράπεζα αρνήθηκε. Το ζευγάρι δεν το έβαλε κάτω και επανέλαβε την επίσκεψη, για να λάβει όμως την ίδια αρνητική απάντηση.

Ενημερώθηκε η αστυνομία και έτσι ταυτοποιήθηκαν ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

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