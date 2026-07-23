Φορολογικές δηλώσεις 2026: Λήγει η προθεσμία στις 24 Ιουλίου

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Όσοι διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις στη δήλωσή τους θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διορθώσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει δημοσιεύσει αναλυτικό οδηγό συμπλήρωσης του εντύπου Ε1, με όλες τις οδηγίες για τους κωδικούς που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης.

Πώς υποβάλλεται η τροποποιητική δήλωση

Οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από την πλατφόρμα myAADE, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου συμπλήρωση ολόκληρης της φορολογικής δήλωσης.

Το πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος της προεκκαθαρισμένης δήλωσης, η οποία έχει υποβληθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της διαδρομής:

myAADE → Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1 – Ε2 – Ε3) → Δηλώσεις έτους 2026

Οι φορολογούμενοι εισέρχονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Τι μπορούν να διορθώσουν

Με την είσοδο στην εφαρμογή μπορούν να:

προσθέσουν στοιχεία που είχαν παραλειφθεί

διορθώσουν ποσά και αριθμητικά δεδομένα

συμπληρώσουν κωδικούς που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου

επικαιροποιήσουν πληροφορίες που δεν είχαν καταχωριστεί σωστά

Η τροποποιητική δήλωση ενημερώνει τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης, χωρίς να απαιτείται νέα πλήρης υποβολή.

Πάνω από 889.000 προεκκαθαρισμένες δηλώσεις

Φέτος η ΑΑΔΕ προχώρησε στην οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι δηλώσεις αυτές αφορούν συνολικά 999.523 φυσικά πρόσωπα, τα οποία καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους πριν από την οριστική εκκαθάριση.

Προσοχή στα αναδρομικά του 2024

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για όσους έχουν λάβει αναδρομικές αποδοχές μισθών ή συντάξεων που αφορούν το 2024.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ανοίξει την ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myAADE για την υποβολή των σχετικών τροποποιητικών δηλώσεων, με καταληκτική προθεσμία την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Τα ποσά των αναδρομικών, ακόμη κι αν εμφανίζονται στο ενημερωτικό εισοδημάτων του 2026, δεν δηλώνονται στο φορολογικό έτος καταβολής, αλλά στο φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι

Καθώς η προθεσμία για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις πλησιάζει στο τέλος της, οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία του εντύπου Ε1, ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχουν λάθη, παραλείψεις ή ανακριβείς καταχωρίσεις που μπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και το ύψος του φόρου.

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